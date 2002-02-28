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Раздел: Общество  
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На трех киевских улицах нет холодной воды

На трех киевских улицах нет холодной водыГде нет водоснабжения.

В пятницу, 1 марта, по ряду улиц пропала холодная вода. Это связано с повреждениями на сети водоснабжения. Коммунальные службы приносят свои извинения и обещают устранить неполадки в течение ближайших суток, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Александра Бойченко, 2/6;
проспект Леся Курбаса, 9, 9а, 9е, 9ж;
бульвар Кольцова, 22, 22а.

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Киевводоканал обещает устранить неполадки в течение суток. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием. Более подробную информацию вы можете узнать, позвонив в диспетчерскую службу - 15-81, 200 73 01.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 12:47 » Автор: Анна Мартынова
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