Раздел: Общество
На трех киевских улицах нет холодной воды
Где нет водоснабжения.
В пятницу, 1 марта, по ряду улиц пропала холодная вода. Это связано с повреждениями на сети водоснабжения. Коммунальные службы приносят свои извинения и обещают устранить неполадки в течение ближайших суток, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
улица Александра Бойченко, 2/6;
проспект Леся Курбаса, 9, 9а, 9е, 9ж;
бульвар Кольцова, 22, 22а.
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Киевводоканал обещает устранить неполадки в течение суток. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием. Более подробную информацию вы можете узнать, позвонив в диспетчерскую службу - 15-81, 200 73 01.
В пятницу, 1 марта, по ряду улиц пропала холодная вода. Это связано с повреждениями на сети водоснабжения. Коммунальные службы приносят свои извинения и обещают устранить неполадки в течение ближайших суток, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
улица Александра Бойченко, 2/6;
проспект Леся Курбаса, 9, 9а, 9е, 9ж;
бульвар Кольцова, 22, 22а.
Читайте также: Киевских водителей предупредили об ограничении движения на Крутом спуске
Киевводоканал обещает устранить неполадки в течение суток. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием. Более подробную информацию вы можете узнать, позвонив в диспетчерскую службу - 15-81, 200 73 01.
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