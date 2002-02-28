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Раздел: Общество  
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В Киеве оплачивать парковку через интернет будут по-новому

В Киеве оплачивать парковку через интернет будут по-новомуЧто теперь изменится.

В Киеве с 1 марта доступ к услуге "Мобильная Парковка" и виртуальному счету услуги "Мобильная Парковка" будет предоставляться через мобильное приложение UNIP и сайт UNIP по адресу unip.com.ua, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В сообщении говорится, что мобильное приложение "Мобильная парковка" и веб-портал 516.com.ua с сегодняшнего дня будут недоступны.

"Для пользователей, которые имеют зарегистрированные счета UNIP, все остатки средств с виртуального счета "мобильная парковка" будут сохранены и перенесены в их собственные кабинеты UNIP автоматически. Просмотреть состояние счета после переноса средств можно в разделе "Баланс" в мобильном приложении или на сайте UNIP", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что пользователей, которые ранее не были зарегистрированы в UNIP, будет создан соответствующий виртуальный счет UNIP, куда будут перенесены остатки средств "Мобильного Парковка".

"Пароль (pin) для доступа к собственному персонального счета UNIP будет сгенерирован и отправлен пользователям в SMS-сообщении. По желанию полученный пароль можно будет изменить самостоятельно в мобильном приложении или на сайте UNIP", - говорится в сообщении.

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Загрузить мобильное приложение UNIP можно по адресу:

для iOS https://goo.gl/v4Gsb6
для Android https://goo.gl/GUGiy5

В Киеве оплачивать парковку через интернет будут по-новому
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 Теги: Киев, парковка

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