Раздел: Общество
В киевском метро людей развлекали панды и оркестр
Людям подарили хорошее настроение.
В Киеве в вестибюле станции "Золотые ворота" уже второй год проходит социальная акция ко Дню весны - оркестр Нацгвардии поздравляет киевлян и гостей города с первым днем весны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Второй год мы проводим на станции метро "Золотые Ворота" эту акцию. Поздравляем пассажиров с днем весны. Хотим, чтобы у всех было хорошее настроение ", - сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.
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Макогон сообщила, что хорошее настроение создали для пассажиров оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины, который поздравил всех вдохновляющими мелодиями.
В Киеве в вестибюле станции "Золотые ворота" уже второй год проходит социальная акция ко Дню весны - оркестр Нацгвардии поздравляет киевлян и гостей города с первым днем весны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Второй год мы проводим на станции метро "Золотые Ворота" эту акцию. Поздравляем пассажиров с днем весны. Хотим, чтобы у всех было хорошее настроение ", - сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.
Читайте также: В Киеве могут ограничить движение еще по одной улице
Макогон сообщила, что хорошее настроение создали для пассажиров оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины, который поздравил всех вдохновляющими мелодиями.
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