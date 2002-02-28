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Раздел: Общество  
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В киевском метро людей развлекали панды и оркестр

В киевском метро людей развлекали панды и оркестрЛюдям подарили хорошее настроение.

В Киеве в вестибюле станции "Золотые ворота" уже второй год проходит социальная акция ко Дню весны - оркестр Нацгвардии поздравляет киевлян и гостей города с первым днем ​​весны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Второй год мы проводим на станции метро "Золотые Ворота" эту акцию. Поздравляем пассажиров с днем ​​весны. Хотим, чтобы у всех было хорошее настроение ", - сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.

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Макогон сообщила, что хорошее настроение создали для пассажиров оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины, который поздравил всех вдохновляющими мелодиями.

В киевском метро людей развлекали панды и оркестр
В киевском метро людей развлекали панды и оркестр
В киевском метро людей развлекали панды и оркестр
В киевском метро людей развлекали панды и оркестр
В киевском метро людей развлекали панды и оркестр
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 Теги: Киев, метро

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