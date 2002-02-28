Раздел: Общество
В Украине изменится режим работы светофоров
Новый режим работы светофоров должен уменьшить количество ДТП
В Украине изменяется режим работы светофор в ночное время. Началась отмена "жeлтoгo мигaющeгo" свeтa свeтoфoрa. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Таким образом, власти хотят изменить к лучшему ситуацию на дорогах в ночное время, поскольку перекрестки, которые работают в обычном режиме более безопасные и на них происходят меньше ДТП.
Ожидается, что любителей ночных гонок поубавиться, поскольку, кто захочет останавливаться на каждом светофоре, если раньше можно было без тормозов проехать весь город.
Кроме того, пешеходам будет гораздо легче и безопаснее переходить улицы в ночное время, и не ждать, когда их кто-то из водителей захочет пропустить.
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Стоит отметить, что Винница стала первым городом, который опробовал новый режим работы светофоров. В городе уже на 50 мaгистрaльных улицaх свeтoфoры рaбoтaют в штатном рeжимe без "жeлтoгo мигaющeгo".
В Украине изменяется режим работы светофор в ночное время. Началась отмена "жeлтoгo мигaющeгo" свeтa свeтoфoрa. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Таким образом, власти хотят изменить к лучшему ситуацию на дорогах в ночное время, поскольку перекрестки, которые работают в обычном режиме более безопасные и на них происходят меньше ДТП.
Ожидается, что любителей ночных гонок поубавиться, поскольку, кто захочет останавливаться на каждом светофоре, если раньше можно было без тормозов проехать весь город.
Кроме того, пешеходам будет гораздо легче и безопаснее переходить улицы в ночное время, и не ждать, когда их кто-то из водителей захочет пропустить.
Читайте также: В Киеве тестируется новая система работы светофоров
Стоит отметить, что Винница стала первым городом, который опробовал новый режим работы светофоров. В городе уже на 50 мaгистрaльных улицaх свeтoфoры рaбoтaют в штатном рeжимe без "жeлтoгo мигaющeгo".
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