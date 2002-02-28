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Раздел: Общество  
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Киев обещают охватить бесплатным WiFi

Киев обещают охватить бесплатным WiFiТочки доступа планируют разместить на объектах коммунальной собственности

В Киеве планируют строительство интегрированной сети Wi-Fi, чтобы жители и гости могли свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города, независимо от мобильных операторов или состояния счета. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии

В сообщении говорится, что в КГГА проведут конкурсы по привлечению инвесторов.

По информации Департамента экономики и инвестиций, концепция проекта предусматривает построение интегрированной сети для предоставления мультисервисных услуг. «Для этого предполагается размещать точки доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столицы - нежилых домах, инженерных и других сооружениях», - уточняют в КГГА.

Заказчиком строительства определили специализированное коммунальное предприятие «Киевтелесервис». Подготовительные работы проведет коммунальное предприятие Киевское инвестиционное агентство.

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В ККГА утверждают, что проект позволит гостям и жителям Киева свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города, независимо от мобильных операторов или состояния счета.
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 Теги: Киев, интернет

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