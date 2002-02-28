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Украинцам пообещали морозную погоду

Украинцам пообещали морозную погодуНочные морозы скуют большинство Украины

В субботу, 2 марта, на большинстве территории Украины будет облачно и без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Ветер будет умеренным, 5-10 метров за секунду. Ночью температура составит от -3 до -8 мороза, днем от -3 мороза до +2 тепла.

На Закарпатье и крайнем юге ночью около нуля, днем - от +1 до +6 градусов выше нуля.

В Киеве ночью будет холодно, облачно с прояснениями. Температура ночью от -5 до -7 мороза, днем - от -1 до +1 градуса выше нуля.

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По церковной традиции 2 марта чтят память святого Феодора Тирона и святой Мариамны. По народным приметам туман в этот день будет означать холодный май. В народе также считали, что погода во второй день весны предрекала погоду на все лето.
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 Теги: погода, мороз

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