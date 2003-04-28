Раздел: Общество
Украинцам в пятницу пообещали небольшое потепление
При этом дожди не отступают.
В Украине в ближайшие дни температура воздуха повысится, однако дожди на значительной территории страны все еще будут идти, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По словам синоптика, главное, что принесет нам погода уже в пятницу, 3 мая, это существенное потепление. Так, в течение дня столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а при прояснениях будет вообще едва ли не жарко, по сравнению с недавними холодами, - от +20 до +23 градусов.
Диденко пишет, что атмосферный фронт обусловит влажную погоду на значительной территории страны и принесет новые дожди. Осадки завтра маловероятны на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму. Такая теплая дождливая погода, по словам синоптика, будет держаться вплоть до самого воскресенья, 5 мая.
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В Киеве в пятницу будет влажно, однако тепло - от +18 до +19 градусов, немного прохладно ближайшей ночью - от +8 до +10 выше нуля. В воскресенье, на Проводы, в столице вероятна сухая погода, температура воздуха составит +20 градусов. "А вот в понедельник, 6 мая, придут снова более серьезные дожди и похолодание", - отмечает Наталья Диденко и резюмирует: "Поэтому пока что встречаем нежное потепление".
В Украине в ближайшие дни температура воздуха повысится, однако дожди на значительной территории страны все еще будут идти, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
По словам синоптика, главное, что принесет нам погода уже в пятницу, 3 мая, это существенное потепление. Так, в течение дня столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а при прояснениях будет вообще едва ли не жарко, по сравнению с недавними холодами, - от +20 до +23 градусов.
Диденко пишет, что атмосферный фронт обусловит влажную погоду на значительной территории страны и принесет новые дожди. Осадки завтра маловероятны на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму. Такая теплая дождливая погода, по словам синоптика, будет держаться вплоть до самого воскресенья, 5 мая.
Читайте также: В Киеве нет воды на трех улицах
В Киеве в пятницу будет влажно, однако тепло - от +18 до +19 градусов, немного прохладно ближайшей ночью - от +8 до +10 выше нуля. В воскресенье, на Проводы, в столице вероятна сухая погода, температура воздуха составит +20 градусов. "А вот в понедельник, 6 мая, придут снова более серьезные дожди и похолодание", - отмечает Наталья Диденко и резюмирует: "Поэтому пока что встречаем нежное потепление".
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