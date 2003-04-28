Не из народа: стало известно, в какую школу ходит дочь Зеленского

В старшей школе (6-11 классы) за год обучения родителям нужно заплатить $10 850.



О детях новоизбранного президента Украины мало что известно. В семье 41-летнего Владимира Зеленского и его супруги Елены подрастают: 14-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл. Девочка прославилась единожды, когда в апреле 2016 года выиграла 50 000 гривен в шоу "Рассмеши комика", где судьей был сам Зеленский. Чуть позже Владимир рассказал в интервью, что он ни о чем не знал и это был сюрприз: "До этого они с Леной говорили, что хотят попробовать свои силы на проекте, и я сказал: "Ни в коем случае!". На запись ближайшего выпуска не пришли - усыпили мою бдительность, и я расслабился. А потом их уже и не ждал. Шутки помогала готовить и Лена, и кто-то из ребят".



Об этом пишет



Тогда же в коротком блиц-опросе Александра поведала, что учится в школе, занимается рисованием и вокалом, а еще ходит на тайский бокс и теннис.



Удалось найти Сашу в социальных сетях и разузнать, где она получает среднее образование.



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Как стало известно "Стране", Саша Зеленская заканчивает 8-й класс элитной "Новопечерской школы", которая открылась в 2014 году и находится на территории ЖК "Новопечерские Липки" (улица Драгомирова).



В старшей школе (6-11 классы) за два семестра обучения родителям нужно заплатить около $10 850. В эту стоимость входят все необходимые материалы, персональный планшет, который задействован наравне с учебниками, школьная форма от дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, а также ежегодный медицинский осмотр.



За отдельную плату можно заказать дополнительное питание: завтрак (1900 гривен в месяц) и вечерний перекус (1700 гривен в месяц).



Ученики заняты в школе с 9:00 до 18:00. На территории есть отличный спорткомплекс с бассейном, гончарный класс, зал для репетиций оркестра, площадка для игры в петанк (вид спорта, где бросают тяжелые шарики). Здание охраняется по периметру, а вход осуществляется по ученическим пропускам.



Саша Зеленская учится по канадско-украинской интегрированной программе (Blended Program). Это обучение по государственной украинской программе образования, усовершенствованной наиболее эффективными канадскими методиками и технологиями.



Баллы сертификата, полученного по окончании программы, зачисляются иностранными высшими учебными заведениями без дополнительного подтверждения.



Отметим, что "Новопечерскую школу" для своих детей выбрало немало богатых и знаменитых украинцев. Здесь учились или до сих пор грызут гранит науки: Кристина, младшая дочь премьер-министра Владимира Гройсмана, Глеб, сын певицы Ирины Билык, Злата, дочка телезвезды Ольги Фреймут и Нана, дочь ведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева, главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Кстати, в этом году скорее всего пойдет в первый класс Кирилл, младший сын новоизбранного президента. Вполне вероятно, что тоже в "Новопечерскую школу". Кстати, если здесь учится двое детей из одной семьи, то на обучение предоставляется скидка в размере 5% на каждого ребенка. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter О детях новоизбранного президента Украины мало что известно. В семье 41-летнего Владимира Зеленского и его супруги Елены подрастают: 14-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл. Девочка прославилась единожды, когда в апреле 2016 года выиграла 50 000 гривен в шоу "Рассмеши комика", где судьей был сам Зеленский. Чуть позже Владимир рассказал в интервью, что он ни о чем не знал и это был сюрприз: "До этого они с Леной говорили, что хотят попробовать свои силы на проекте, и я сказал: "Ни в коем случае!". На запись ближайшего выпуска не пришли - усыпили мою бдительность, и я расслабился. А потом их уже и не ждал. Шутки помогала готовить и Лена, и кто-то из ребят".Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Тогда же в коротком блиц-опросе Александра поведала, что учится в школе, занимается рисованием и вокалом, а еще ходит на тайский бокс и теннис.Удалось найти Сашу в социальных сетях и разузнать, где она получает среднее образование.Как стало известно "Стране", Саша Зеленская заканчивает 8-й класс элитной "Новопечерской школы", которая открылась в 2014 году и находится на территории ЖК "Новопечерские Липки" (улица Драгомирова).В старшей школе (6-11 классы) за два семестра обучения родителям нужно заплатить около $10 850. В эту стоимость входят все необходимые материалы, персональный планшет, который задействован наравне с учебниками, школьная форма от дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, а также ежегодный медицинский осмотр.За отдельную плату можно заказать дополнительное питание: завтрак (1900 гривен в месяц) и вечерний перекус (1700 гривен в месяц).Ученики заняты в школе с 9:00 до 18:00. На территории есть отличный спорткомплекс с бассейном, гончарный класс, зал для репетиций оркестра, площадка для игры в петанк (вид спорта, где бросают тяжелые шарики). Здание охраняется по периметру, а вход осуществляется по ученическим пропускам.Саша Зеленская учится по канадско-украинской интегрированной программе (Blended Program). Это обучение по государственной украинской программе образования, усовершенствованной наиболее эффективными канадскими методиками и технологиями.Баллы сертификата, полученного по окончании программы, зачисляются иностранными высшими учебными заведениями без дополнительного подтверждения.Отметим, что "Новопечерскую школу" для своих детей выбрало немало богатых и знаменитых украинцев. Здесь учились или до сих пор грызут гранит науки: Кристина, младшая дочь премьер-министра Владимира Гройсмана, Глеб, сын певицы Ирины Билык, Злата, дочка телезвезды Ольги Фреймут и Нана, дочь ведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева, главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.Кстати, в этом году скорее всего пойдет в первый класс Кирилл, младший сын новоизбранного президента. Вполне вероятно, что тоже в "Новопечерскую школу". Кстати, если здесь учится двое детей из одной семьи, то на обучение предоставляется скидка в размере 5% на каждого ребенка.





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