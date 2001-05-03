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Стало известно, где в Киеве можно бесплатно проверить легкие
В мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.
Туберкулез - опасное заболевание, которое можно вылечить, если вовремя его диагностировать и начать лечение. Поэтому проверку легких лучше не откладывать в долгий ящик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.
Весь месяц в столице работает цифровой передвижной флюорограф. Сделать снимок можно в 6 районах столицы. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут. Все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.
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При наличии таких симптомов, как кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение, специалисты рекомендуют обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру) и сдать мокроту на анализ.
Туберкулез - опасное заболевание, которое можно вылечить, если вовремя его диагностировать и начать лечение. Поэтому проверку легких лучше не откладывать в долгий ящик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.
Весь месяц в столице работает цифровой передвижной флюорограф. Сделать снимок можно в 6 районах столицы. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут. Все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.
Читайте также: Киевлян приглашают бесплатно проверить легкие
При наличии таких симптомов, как кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение, специалисты рекомендуют обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру) и сдать мокроту на анализ.
ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО ФЛЮОРОГРАФА НА МАЙ 2019 ГОДА
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