Стало известно, где в Киеве можно бесплатно проверить легкие

В мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.



Туберкулез - опасное заболевание, которое можно вылечить, если вовремя его диагностировать и начать лечение. Поэтому проверку легких лучше не откладывать в долгий ящик, пишет



В мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.



Весь месяц в столице работает цифровой передвижной флюорограф. Сделать снимок можно в 6 районах столицы. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.



Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут. Все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.



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При наличии таких симптомов, как кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение, специалисты рекомендуют обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру) и сдать мокроту на анализ.



ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО ФЛЮОРОГРАФА НА МАЙ 2019 ГОДА

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Туберкулез - опасное заболевание, которое можно вылечить, если вовремя его диагностировать и начать лечение. Поэтому проверку легких лучше не откладывать в долгий ящик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор В мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.Весь месяц в столице работает цифровой передвижной флюорограф. Сделать снимок можно в 6 районах столицы. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут. Все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.При наличии таких симптомов, как кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение, специалисты рекомендуют обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру) и сдать мокроту на анализ.





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