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Раздел: Общество  
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Стало известно, где в Киеве можно бесплатно проверить легкие

Стало известно, где в Киеве можно бесплатно проверить легкиеВ мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.

Туберкулез - опасное заболевание, которое можно вылечить, если вовремя его диагностировать и начать лечение. Поэтому проверку легких лучше не откладывать в долгий ящик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В мае жители Киева смогут бесплатно пройти флюорографию.

Весь месяц в столице работает цифровой передвижной флюорограф. Сделать снимок можно в 6 районах столицы. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут. Все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

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При наличии таких симптомов, как кашель, длящийся более двух недель, повышение температуры, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение, специалисты рекомендуют обратиться к своему семейному врачу (терапевту, педиатру) и сдать мокроту на анализ.

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО ФЛЮОРОГРАФА НА МАЙ 2019 ГОДА

Стало известно, где в Киеве можно бесплатно проверить легкие
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 Теги: Киев, флюорография

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