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Раздел: Общество  
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Киевлян приглашают на выставку тропических бабочек

Киевлян приглашают на выставку тропических бабочек Экспозиция постоянно обновляется новыми видами.

По многочисленным просьбам киевлян и гостей столицы в оранжереях Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко открылась экспозиция живых тропических бабочек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Посетив ее (выставку – прим. авт.) Вы сможете стать свидетелями интересных моментов жизни этих удивительных насекомых. В нашем «роддоме» они рождаются прямо на глазах у наших гостей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут увидеть, как питаются бабочки, как самцы ухаживают за самками, как самочки откладывают яйца, давая жизнь новому поколению. Экспозиция постоянно обновляется новыми видами бабочек.

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Выставка работает с 10:00 до 18:00.

Киевлян приглашают на выставку тропических бабочек
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 Теги: Киев, бабочки

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