Раздел: Общество
Киевлян приглашают на выставку тропических бабочек
Экспозиция постоянно обновляется новыми видами.
По многочисленным просьбам киевлян и гостей столицы в оранжереях Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко открылась экспозиция живых тропических бабочек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Посетив ее (выставку – прим. авт.) Вы сможете стать свидетелями интересных моментов жизни этих удивительных насекомых. В нашем «роддоме» они рождаются прямо на глазах у наших гостей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители смогут увидеть, как питаются бабочки, как самцы ухаживают за самками, как самочки откладывают яйца, давая жизнь новому поколению. Экспозиция постоянно обновляется новыми видами бабочек.
Читайте также: Киевлянам обещают небольшое потепление
Выставка работает с 10:00 до 18:00.
По многочисленным просьбам киевлян и гостей столицы в оранжереях Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко открылась экспозиция живых тропических бабочек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Посетив ее (выставку – прим. авт.) Вы сможете стать свидетелями интересных моментов жизни этих удивительных насекомых. В нашем «роддоме» они рождаются прямо на глазах у наших гостей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители смогут увидеть, как питаются бабочки, как самцы ухаживают за самками, как самочки откладывают яйца, давая жизнь новому поколению. Экспозиция постоянно обновляется новыми видами бабочек.
Читайте также: Киевлянам обещают небольшое потепление
Выставка работает с 10:00 до 18:00.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий