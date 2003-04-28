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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дниКак будет организовано движение.

В Киеве в поминальные дни с 5 по 9 мая будут организованы дополнительные автобусные маршруты, а также будет увеличено количество общественного транспорта, который обеспечивают перевозку пассажиров к городским кладбищам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В частности, движение будет организовано:

5 МАЯ
Северное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

пригородное сообщение

№ 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище

Трамвайные маршруты:

№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"
№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"
№ 29 – остановка "Красный хутор" – станция метро "Лесная"
№ 32 – ДВРЗ – станция метро "Лесная"
№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


Южное кладбище

Автобусные маршруты:

пригородное сообщение

№ 740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 11 – Музей архитектуры – ул. Маршальская
№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь
№ 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


Лесное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив
№ 77 – ул. Курнатовского – Лесное кладбище
№ 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив
№ 101 – станция метро "Почайна" – ул. Милославская
№ 121 (доп.) – станция метро "Почайна" – Лесное кладбище
№ 122 (доп.) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище
№ 124 (доп.) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище
№ 125 (доп.) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище
Троллейбусные маршруты:

№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай
№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская
№ 37 – станция метро "Лесная" – ул. Милославская
№ 37А – станция метро "Лесная" – Поликлиника
Трамвайные маршруты:

№ 5 – ул. Сержа Лифаря – "Троещина-2"
№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК
№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"
№ 33 – ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ
№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни
Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни
Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни
Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни
Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты:

№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
Соломенское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 69 – станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут

№ 119 – ул. Смолича – Контрактовая площадь

Троллейбусные маршруты:

№ 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта
№ 8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого
№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого
№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 19-Д – Кадетский гай – ул. Ильенко
№ 40 – ул. Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

Пуща-Водицкое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"

Трамвайные маршруты:

№ 12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь

№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская

№ 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко

Корчеватское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база жилого массива Корчеватое.

Святошинское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 23 – ул. Симиренко – ул. Салютная

№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Академгородок"

Троллейбусные маршруты:

№ 39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса.

Братское и Михайловское кладбища

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 9 – ул. Булгакова – станция метро "Лукьяновская"

Трамвайные маршруты:

№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная

Мышеловское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 52 – станция метро "Лыбидская" – ул. Закарпатская

Чапаевское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 43 – станция метро "Выдубичи" – с. Козин

Пироговское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 27 – станция метро "Лыбидская" – с. пирогов

Совское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 19 – ул. Изюмская – станция метро "Васильковская"

№ 19к – ул. Изюмская – Совское кладбище

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


Городское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник

№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив

№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко

№ 90К – станция метро "Святошин" – пл.Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты:

№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого
№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


Байковое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал

№ 5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская

№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал

№12К – ул. Изюмская – Тубинститут

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская
№ 12 – ул. Юрия Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 40 – Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта"
№ 42Д – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский" – станция метро "Лыбедская"
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни
Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


6 МАЯ
Дарницкое и Позняковское кладбища

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 17 – станция метро "Харьковская" – ул. Драгоманова
№ 18 – станция метро "Харьковская" – Харьковское шоссе
№ 42 – ул. Шептицкого – ул. Чавдар
№ 45 – ул. Григоренко – станция метро "Дарница"
№ 51 – станция метро "Лыбидская" – станция метро "Красный хутор"
№ 63 – станция метро "Красный хутор" – массив "Лесной"
№ 115 – Контрактовая площадь – железнодорожный вокзал "Дарница"
Трамвайни маршруты:

№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"

№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК

№ 29 – Красный хутор – станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 516 – станция метро "Красный Хутор" – рынок "Лесной"

Зверинецкое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 62К – ул. Зверинецкая – станция метро "Печерская"

Троллейбусные маршруты:

№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь

№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбидская"

Бортничанское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 104 – станция метро "Харьковская" – с. Бортничи

Вигуровское и Троещенское кладбища

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 6 – ул. Сосюры – Автостоянка (с.Троещина)

Жулянское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 75 – станция метро "Выставочный центр" – ул. Московская (с. Жуляны)
№ 78 – станция метро "Васильковская" – Севастопольская площадь
Беличанское кладбище

Автобусные маршруты:

№ 97 – станция метро "Святошин" – массив Новобеличи (рынок)

№ 97-К – станция метро "Васильковская" – массив Новобеличи (рынок)

Куреневское кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости
№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 28 – ул. Свободы – станция метро "Лукьяновская"
№ 33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал
7 МАЯ
Быковнянское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 11 – станция метро "Лесная" – Радиоцентр (с. Быковня)

Байковое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал
№ 5-К – ул. Изюмская – ул. Байкова
№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал
№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база "Корчеватое"
№ 29 – ул. Байкова – станция метро "Печерская"
№ 29К – ул. Байкова – Владимирский рынок

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


Троллейбусные маршруты:

№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская
№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
№ 40-К – Кадетский гай – ул. Жилянская
№ 42Д – станция метро "Лыбедская" – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский"
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая

№ 457 – станция метро "Лыбидская" – ул. Грабовского

8 МАЯ
Городское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник
№ 14е – станция метро "Нивки" – Городское кладбище
№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив
№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко
№ 90К – станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты:

№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого
№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"
№ 35 – ул. Ивашкевича – станция метро "Дорогожичи"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище

№ 182 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"

Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни


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9 МАЯ
Военное кладбище

Троллейбусные маршруты:

№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский Гай
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище

№ 155 – станция метро "Почайна" – Кольцевая дорога

Стоимость проезда к городским кладбищам в поминальные дни составит 8 грн.
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 Теги: Киев, транспорт

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Сегодня, 16:01 » Автор: Анна Мартынова
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