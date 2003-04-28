Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни
Как будет организовано движение.
В Киеве в поминальные дни с 5 по 9 мая будут организованы дополнительные автобусные маршруты, а также будет увеличено количество общественного транспорта, который обеспечивают перевозку пассажиров к городским кладбищам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В частности, движение будет организовано:
5 МАЯ
Северное кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
пригородное сообщение
№ 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище
Трамвайные маршруты:
№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"
№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"
№ 29 – остановка "Красный хутор" – станция метро "Лесная"
№ 32 – ДВРЗ – станция метро "Лесная"
№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"
Южное кладбище
Автобусные маршруты:
пригородное сообщение
№ 740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 11 – Музей архитектуры – ул. Маршальская
№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь
№ 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"
Лесное кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив
№ 77 – ул. Курнатовского – Лесное кладбище
№ 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив
№ 101 – станция метро "Почайна" – ул. Милославская
№ 121 (доп.) – станция метро "Почайна" – Лесное кладбище
№ 122 (доп.) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище
№ 124 (доп.) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище
№ 125 (доп.) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай
№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская
№ 37 – станция метро "Лесная" – ул. Милославская
№ 37А – станция метро "Лесная" – Поликлиника
Трамвайные маршруты:
№ 5 – ул. Сержа Лифаря – "Троещина-2"
№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК
№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"
№ 33 – ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ
№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"
Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник
Троллейбусные маршруты:
№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
Соломенское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 69 – станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут
№ 119 – ул. Смолича – Контрактовая площадь
Троллейбусные маршруты:
№ 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта
№ 8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого
№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого
№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 19-Д – Кадетский гай – ул. Ильенко
№ 40 – ул. Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
Пуща-Водицкое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"
Трамвайные маршруты:
№ 12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь
№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская
№ 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко
Корчеватское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база жилого массива Корчеватое.
Святошинское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 23 – ул. Симиренко – ул. Салютная
№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Академгородок"
Троллейбусные маршруты:
№ 39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса.
Братское и Михайловское кладбища
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 9 – ул. Булгакова – станция метро "Лукьяновская"
Трамвайные маршруты:
№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная
Мышеловское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 52 – станция метро "Лыбидская" – ул. Закарпатская
Чапаевское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 43 – станция метро "Выдубичи" – с. Козин
Пироговское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 27 – станция метро "Лыбидская" – с. пирогов
Совское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 19 – ул. Изюмская – станция метро "Васильковская"
№ 19к – ул. Изюмская – Совское кладбище
Городское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник
№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив
№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко
№ 90К – станция метро "Святошин" – пл.Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты:
№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого
№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище
Байковое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал
№ 5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская
№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал
№12К – ул. Изюмская – Тубинститут
Троллейбусные маршруты:
№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская
№ 12 – ул. Юрия Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 40 – Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта"
№ 42Д – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский" – станция метро "Лыбедская"
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
6 МАЯ
Дарницкое и Позняковское кладбища
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 17 – станция метро "Харьковская" – ул. Драгоманова
№ 18 – станция метро "Харьковская" – Харьковское шоссе
№ 42 – ул. Шептицкого – ул. Чавдар
№ 45 – ул. Григоренко – станция метро "Дарница"
№ 51 – станция метро "Лыбидская" – станция метро "Красный хутор"
№ 63 – станция метро "Красный хутор" – массив "Лесной"
№ 115 – Контрактовая площадь – железнодорожный вокзал "Дарница"
Трамвайни маршруты:
№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"
№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК
№ 29 – Красный хутор – станция метро "Лесная"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 516 – станция метро "Красный Хутор" – рынок "Лесной"
Зверинецкое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 62К – ул. Зверинецкая – станция метро "Печерская"
Троллейбусные маршруты:
№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбидская"
Бортничанское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 104 – станция метро "Харьковская" – с. Бортничи
Вигуровское и Троещенское кладбища
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 6 – ул. Сосюры – Автостоянка (с.Троещина)
Жулянское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 75 – станция метро "Выставочный центр" – ул. Московская (с. Жуляны)
№ 78 – станция метро "Васильковская" – Севастопольская площадь
Беличанское кладбище
Автобусные маршруты:
№ 97 – станция метро "Святошин" – массив Новобеличи (рынок)
№ 97-К – станция метро "Васильковская" – массив Новобеличи (рынок)
Куреневское кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости
№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 28 – ул. Свободы – станция метро "Лукьяновская"
№ 33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал
7 МАЯ
Быковнянское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 11 – станция метро "Лесная" – Радиоцентр (с. Быковня)
Байковое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал
№ 5-К – ул. Изюмская – ул. Байкова
№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал
№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база "Корчеватое"
№ 29 – ул. Байкова – станция метро "Печерская"
№ 29К – ул. Байкова – Владимирский рынок
Троллейбусные маршруты:
№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская
№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
№ 40-К – Кадетский гай – ул. Жилянская
№ 42Д – станция метро "Лыбедская" – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский"
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
№ 457 – станция метро "Лыбидская" – ул. Грабовского
8 МАЯ
Городское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник
№ 14е – станция метро "Нивки" – Городское кладбище
№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив
№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко
№ 90К – станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты:
№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого
№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"
№ 35 – ул. Ивашкевича – станция метро "Дорогожичи"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище
№ 182 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"
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9 МАЯ
Военное кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский Гай
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище
№ 155 – станция метро "Почайна" – Кольцевая дорога
Стоимость проезда к городским кладбищам в поминальные дни составит 8 грн.
В Киеве в поминальные дни с 5 по 9 мая будут организованы дополнительные автобусные маршруты, а также будет увеличено количество общественного транспорта, который обеспечивают перевозку пассажиров к городским кладбищам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В частности, движение будет организовано:
5 МАЯ
Северное кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
пригородное сообщение
№ 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище
Трамвайные маршруты:
№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"
№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"
№ 29 – остановка "Красный хутор" – станция метро "Лесная"
№ 32 – ДВРЗ – станция метро "Лесная"
№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"
Южное кладбище
Автобусные маршруты:
пригородное сообщение
№ 740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 11 – Музей архитектуры – ул. Маршальская
№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь
№ 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"
Лесное кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив
№ 77 – ул. Курнатовского – Лесное кладбище
№ 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив
№ 101 – станция метро "Почайна" – ул. Милославская
№ 121 (доп.) – станция метро "Почайна" – Лесное кладбище
№ 122 (доп.) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище
№ 124 (доп.) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище
№ 125 (доп.) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай
№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская
№ 37 – станция метро "Лесная" – ул. Милославская
№ 37А – станция метро "Лесная" – Поликлиника
Трамвайные маршруты:
№ 5 – ул. Сержа Лифаря – "Троещина-2"
№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК
№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"
№ 33 – ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ
№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"
Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник
Троллейбусные маршруты:
№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
Соломенское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 69 – станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут
№ 119 – ул. Смолича – Контрактовая площадь
Троллейбусные маршруты:
№ 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта
№ 8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого
№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого
№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 19-Д – Кадетский гай – ул. Ильенко
№ 40 – ул. Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
Пуща-Водицкое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"
Трамвайные маршруты:
№ 12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь
№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская
№ 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко
Корчеватское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база жилого массива Корчеватое.
Святошинское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 23 – ул. Симиренко – ул. Салютная
№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Академгородок"
Троллейбусные маршруты:
№ 39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса.
Братское и Михайловское кладбища
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 9 – ул. Булгакова – станция метро "Лукьяновская"
Трамвайные маршруты:
№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная
Мышеловское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 52 – станция метро "Лыбидская" – ул. Закарпатская
Чапаевское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 43 – станция метро "Выдубичи" – с. Козин
Пироговское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 27 – станция метро "Лыбидская" – с. пирогов
Совское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 19 – ул. Изюмская – станция метро "Васильковская"
№ 19к – ул. Изюмская – Совское кладбище
Городское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник
№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив
№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко
№ 90К – станция метро "Святошин" – пл.Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты:
№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого
№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище
Байковое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал
№ 5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская
№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал
№12К – ул. Изюмская – Тубинститут
Троллейбусные маршруты:
№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская
№ 12 – ул. Юрия Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 40 – Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта"
№ 42Д – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский" – станция метро "Лыбедская"
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
6 МАЯ
Дарницкое и Позняковское кладбища
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 17 – станция метро "Харьковская" – ул. Драгоманова
№ 18 – станция метро "Харьковская" – Харьковское шоссе
№ 42 – ул. Шептицкого – ул. Чавдар
№ 45 – ул. Григоренко – станция метро "Дарница"
№ 51 – станция метро "Лыбидская" – станция метро "Красный хутор"
№ 63 – станция метро "Красный хутор" – массив "Лесной"
№ 115 – Контрактовая площадь – железнодорожный вокзал "Дарница"
Трамвайни маршруты:
№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"
№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК
№ 29 – Красный хутор – станция метро "Лесная"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 516 – станция метро "Красный Хутор" – рынок "Лесной"
Зверинецкое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 62К – ул. Зверинецкая – станция метро "Печерская"
Троллейбусные маршруты:
№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбидская"
Бортничанское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 104 – станция метро "Харьковская" – с. Бортничи
Вигуровское и Троещенское кладбища
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 6 – ул. Сосюры – Автостоянка (с.Троещина)
Жулянское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 75 – станция метро "Выставочный центр" – ул. Московская (с. Жуляны)
№ 78 – станция метро "Васильковская" – Севастопольская площадь
Беличанское кладбище
Автобусные маршруты:
№ 97 – станция метро "Святошин" – массив Новобеличи (рынок)
№ 97-К – станция метро "Васильковская" – массив Новобеличи (рынок)
Куреневское кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости
№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 28 – ул. Свободы – станция метро "Лукьяновская"
№ 33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал
7 МАЯ
Быковнянское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 11 – станция метро "Лесная" – Радиоцентр (с. Быковня)
Байковое кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал
№ 5-К – ул. Изюмская – ул. Байкова
№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал
№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база "Корчеватое"
№ 29 – ул. Байкова – станция метро "Печерская"
№ 29К – ул. Байкова – Владимирский рынок
Троллейбусные маршруты:
№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская
№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал
№ 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"
№ 40-К – Кадетский гай – ул. Жилянская
№ 42Д – станция метро "Лыбедская" – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский"
№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая
№ 457 – станция метро "Лыбидская" – ул. Грабовского
8 МАЯ
Городское кладбище
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник
№ 14е – станция метро "Нивки" – Городское кладбище
№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив
№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко
№ 90К – станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты:
№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого
№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"
№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"
№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"
№ 35 – ул. Ивашкевича – станция метро "Дорогожичи"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище
№ 182 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"
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9 МАЯ
Военное кладбище
Троллейбусные маршруты:
№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости
№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича
№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь
№ 30 – ул. Милославская – Кадетский Гай
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище
№ 155 – станция метро "Почайна" – Кольцевая дорога
Стоимость проезда к городским кладбищам в поминальные дни составит 8 грн.
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