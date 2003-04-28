Киевлянам рассказали, как будет курсировать транспорт в поминальные дни

Как будет организовано движение.



В Киеве в поминальные дни с 5 по 9 мая будут организованы дополнительные автобусные маршруты, а также будет увеличено количество общественного транспорта, который обеспечивают перевозку пассажиров к городским кладбищам, передает



В частности, движение будет организовано:



5 МАЯ

Северное кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



пригородное сообщение



№ 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище



Трамвайные маршруты:



№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"

№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"

№ 29 – остановка "Красный хутор" – станция метро "Лесная"

№ 32 – ДВРЗ – станция метро "Лесная"

№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"







Южное кладбище



Автобусные маршруты:



пригородное сообщение



№ 740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбище



Троллейбусные маршруты:



№ 11 – Музей архитектуры – ул. Маршальская

№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал

№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь

№ 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"







Лесное кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив

№ 77 – ул. Курнатовского – Лесное кладбище

№ 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив

№ 101 – станция метро "Почайна" – ул. Милославская

№ 121 (доп.) – станция метро "Почайна" – Лесное кладбище

№ 122 (доп.) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище

№ 124 (доп.) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище

№ 125 (доп.) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище

Троллейбусные маршруты:



№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"

№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай

№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская

№ 37 – станция метро "Лесная" – ул. Милославская

№ 37А – станция метро "Лесная" – Поликлиника

Трамвайные маршруты:



№ 5 – ул. Сержа Лифаря – "Троещина-2"

№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК

№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"

№ 33 – ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ

№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"















Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник



Троллейбусные маршруты:



№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости

№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"

Соломенское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 69 – станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут



№ 119 – ул. Смолича – Контрактовая площадь



Троллейбусные маршруты:



№ 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта

№ 8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого

№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого

№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого

№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№ 19-Д – Кадетский гай – ул. Ильенко

№ 40 – ул. Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:



№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая



Пуща-Водицкое кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"



Трамвайные маршруты:



№ 12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь



№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская



№ 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко



Корчеватское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база жилого массива Корчеватое.



Святошинское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 23 – ул. Симиренко – ул. Салютная



№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Академгородок"



Троллейбусные маршруты:



№ 39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса.



Братское и Михайловское кладбища



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 9 – ул. Булгакова – станция метро "Лукьяновская"



Трамвайные маршруты:



№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная



Мышеловское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 52 – станция метро "Лыбидская" – ул. Закарпатская



Чапаевское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 43 – станция метро "Выдубичи" – с. Козин



Пироговское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 27 – станция метро "Лыбидская" – с. пирогов



Совское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 19 – ул. Изюмская – станция метро "Васильковская"



№ 19к – ул. Изюмская – Совское кладбище







Городское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник



№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив



№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко



№ 90К – станция метро "Святошин" – пл.Валерия Марченко



Троллейбусные маршруты:



№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"

№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого

№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:



№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище







Байковое кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал



№ 5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская



№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал



№12К – ул. Изюмская – Тубинститут



Троллейбусные маршруты:



№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская

№ 12 – ул. Юрия Смолича – Железнодорожный вокзал

№ 40 – Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта"

№ 42Д – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский" – станция метро "Лыбедская"

№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:



№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая









6 МАЯ

Дарницкое и Позняковское кладбища



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 17 – станция метро "Харьковская" – ул. Драгоманова

№ 18 – станция метро "Харьковская" – Харьковское шоссе

№ 42 – ул. Шептицкого – ул. Чавдар

№ 45 – ул. Григоренко – станция метро "Дарница"

№ 51 – станция метро "Лыбидская" – станция метро "Красный хутор"

№ 63 – станция метро "Красный хутор" – массив "Лесной"

№ 115 – Контрактовая площадь – железнодорожный вокзал "Дарница"

Трамвайни маршруты:



№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"



№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК



№ 29 – Красный хутор – станция метро "Лесная"



Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:



№ 516 – станция метро "Красный Хутор" – рынок "Лесной"



Зверинецкое кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 62К – ул. Зверинецкая – станция метро "Печерская"



Троллейбусные маршруты:



№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь



№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбидская"



Бортничанское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 104 – станция метро "Харьковская" – с. Бортничи



Вигуровское и Троещенское кладбища



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 6 – ул. Сосюры – Автостоянка (с.Троещина)



Жулянское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 75 – станция метро "Выставочный центр" – ул. Московская (с. Жуляны)

№ 78 – станция метро "Васильковская" – Севастопольская площадь

Беличанское кладбище



Автобусные маршруты:



№ 97 – станция метро "Святошин" – массив Новобеличи (рынок)



№ 97-К – станция метро "Васильковская" – массив Новобеличи (рынок)



Куреневское кладбище



Троллейбусные маршруты:



№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости

№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости

№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"

№ 28 – ул. Свободы – станция метро "Лукьяновская"

№ 33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал

7 МАЯ

Быковнянское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 11 – станция метро "Лесная" – Радиоцентр (с. Быковня)



Байковое кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал

№ 5-К – ул. Изюмская – ул. Байкова

№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал

№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база "Корчеватое"

№ 29 – ул. Байкова – станция метро "Печерская"

№ 29К – ул. Байкова – Владимирский рынок









Троллейбусные маршруты:



№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская

№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал

№ 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"

№ 40-К – Кадетский гай – ул. Жилянская

№ 42Д – станция метро "Лыбедская" – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский"

№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:



№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая



№ 457 – станция метро "Лыбидская" – ул. Грабовского



8 МАЯ

Городское кладбище



Автобусные маршруты в обычном режиме движения:



№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник

№ 14е – станция метро "Нивки" – Городское кладбище

№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив

№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко

№ 90К – станция метро "Святошин" – пл. Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты:



№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого

№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"

№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"

№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"

№ 35 – ул. Ивашкевича – станция метро "Дорогожичи"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:



№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище



№ 182 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"







Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары



9 МАЯ

Военное кладбище



Троллейбусные маршруты:



№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости

№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича

№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь

№ 30 – ул. Милославская – Кадетский Гай

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:



№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище



№ 155 – станция метро "Почайна" – Кольцевая дорога



Стоимость проезда к городским кладбищам в поминальные дни составит 8 грн. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве в поминальные дни с 5 по 9 мая будут организованы дополнительные автобусные маршруты, а также будет увеличено количество общественного транспорта, который обеспечивают перевозку пассажиров к городским кладбищам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня В частности, движение будет организовано:5 МАЯСеверное кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:пригородное сообщение№ 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбищеТрамвайные маршруты:№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"№ 29 – остановка "Красный хутор" – станция метро "Лесная"№ 32 – ДВРЗ – станция метро "Лесная"№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"Южное кладбищеАвтобусные маршруты:пригородное сообщение№ 740 (доп.) – Одесская площадь – Южное кладбищеТроллейбусные маршруты:№ 11 – Музей архитектуры – ул. Маршальская№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь№ 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"Лесное кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив№ 77 – ул. Курнатовского – Лесное кладбище№ 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив№ 101 – станция метро "Почайна" – ул. Милославская№ 121 (доп.) – станция метро "Почайна" – Лесное кладбище№ 122 (доп.) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище№ 124 (доп.) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище№ 125 (доп.) – универсам "Позняки" – Лесное кладбищеТроллейбусные маршруты:№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"№ 30 – ул. Милославская – Кадетский гай№ 30К – ул. Милославская – ул. Дегтяревская№ 37 – станция метро "Лесная" – ул. Милославская№ 37А – станция метро "Лесная" – ПоликлиникаТрамвайные маршруты:№ 5 – ул. Сержа Лифаря – "Троещина-2"№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК№ 28 – ул. Милославская – станция метро "Лесная"№ 33 – ул. Сержа Лифаря – ДВРЗ№ 35 – ул. Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедникТроллейбусные маршруты:№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"Соломенское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 69 – станция метро "Дворец спорта" – ул. Литвиненко-Вольгемут№ 119 – ул. Смолича – Контрактовая площадьТроллейбусные маршруты:№ 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта№ 8 – ул. Смелянская – площадь Льва Толстого№ 9 – Аэропорт – площадь Льва Толстого№ 17 – площадь Космонавтов – площадь Льва Толстого№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича№ 19-Д – Кадетский гай – ул. Ильенко№ 40 – ул. Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. МедоваяПуща-Водицкое кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"Трамвайные маршруты:№ 12 – с. Пуща-Водица – Контрактовая площадь№ 17 – с. Пуща-Водица – ул. Иорданская№ 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса ШевченкоКорчеватское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база жилого массива Корчеватое.Святошинское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 23 – ул. Симиренко – ул. Салютная№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Академгородок"Троллейбусные маршруты:№ 39 – ул. Чернобыльская – просп. Леся Курбаса.Братское и Михайловское кладбищаАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 9 – ул. Булгакова – станция метро "Лукьяновская"Трамвайные маршруты:№ 1 – Михайловская Борщаговка – ул. СтаровокзальнаяМышеловское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 52 – станция метро "Лыбидская" – ул. ЗакарпатскаяЧапаевское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 43 – станция метро "Выдубичи" – с. КозинПироговское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 27 – станция метро "Лыбидская" – с. пироговСовское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 19 – ул. Изюмская – станция метро "Васильковская"№ 19к – ул. Изюмская – Совское кладбищеГородское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко№ 90К – станция метро "Святошин" – пл.Валерия МарченкоТроллейбусные маршруты:№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбищеБайковое кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал№ 5-К – ул. Байкова – ул. Изюмская№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал№12К – ул. Изюмская – ТубинститутТроллейбусные маршруты:№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская№ 12 – ул. Юрия Смолича – Железнодорожный вокзал№ 40 – Кадетская роща – станция метро "Дворец спорта"№ 42Д – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский" – станция метро "Лыбедская"№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая6 МАЯДарницкое и Позняковское кладбищаАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 17 – станция метро "Харьковская" – ул. Драгоманова№ 18 – станция метро "Харьковская" – Харьковское шоссе№ 42 – ул. Шептицкого – ул. Чавдар№ 45 – ул. Григоренко – станция метро "Дарница"№ 51 – станция метро "Лыбидская" – станция метро "Красный хутор"№ 63 – станция метро "Красный хутор" – массив "Лесной"№ 115 – Контрактовая площадь – железнодорожный вокзал "Дарница"Трамвайни маршруты:№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"№ 22 – б-р Перова – ЗЖБК№ 29 – Красный хутор – станция метро "Лесная"Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:№ 516 – станция метро "Красный Хутор" – рынок "Лесной"Зверинецкое кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 62К – ул. Зверинецкая – станция метро "Печерская"Троллейбусные маршруты:№ 43 – Кибцентр – Дарницкая площадь№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбидская"Бортничанское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 104 – станция метро "Харьковская" – с. БортничиВигуровское и Троещенское кладбищаАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 6 – ул. Сосюры – Автостоянка (с.Троещина)Жулянское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 75 – станция метро "Выставочный центр" – ул. Московская (с. Жуляны)№ 78 – станция метро "Васильковская" – Севастопольская площадьБеличанское кладбищеАвтобусные маршруты:№ 97 – станция метро "Святошин" – массив Новобеличи (рынок)№ 97-К – станция метро "Васильковская" – массив Новобеличи (рынок)Куреневское кладбищеТроллейбусные маршруты:№ 6 – Минский массив – Майдан Независимости№ 18 – ул. Сошенко – Майдан Независимости№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"№ 28 – ул. Свободы – станция метро "Лукьяновская"№ 33 – Минский массив – Южный железнодорожный вокзал7 МАЯБыковнянское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 11 – станция метро "Лесная" – Радиоцентр (с. Быковня)Байковое кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 5 – ул. Изюмская – Центральный железнодорожный вокзал№ 5-К – ул. Изюмская – ул. Байкова№ 12 – ул. Изюмская – Южный железнодорожный вокзал№ 20 – станция метро "Льва Толстого" – Овощная база "Корчеватое"№ 29 – ул. Байкова – станция метро "Печерская"№ 29К – ул. Байкова – Владимирский рынокТроллейбусные маршруты:№ 1 – ул. Маршальская – ул. Жилянская№ 12 – ул. Смолича – Железнодорожный вокзал№ 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"№ 40-К – Кадетский гай – ул. Жилянская№ 42Д – станция метро "Лыбедская" – Железнодорожная платформа "Киев-Волынский"№ 50 – ул. Милославская – станция метро "Лыбедская"Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:№ 220 – ул. Тростянецкая – ул. Медовая№ 457 – станция метро "Лыбидская" – ул. Грабовского8 МАЯГородское кладбищеАвтобусные маршруты в обычном режиме движения:№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесорассадник№ 14е – станция метро "Нивки" – Городское кладбище№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив№ 90 – ул. Григоровича-Барского – пл.Валерия Марченко№ 90К – станция метро "Святошин" – пл. Валерия МарченкоТроллейбусные маршруты:№ 5 – ул. Белицкая – площадь Льва Толстого№16 – ул.Туполева – Майдан Независимости№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь№ 23К – ул. Туполева – станция метро "Дорогожичи"№ 25 – ул. Свободы – станция метро "Почайна"№ 26 – ул. Свободы – станция метро "Нивки"№ 35 – ул. Ивашкевича – станция метро "Дорогожичи"Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище№ 182 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"9 МАЯВоенное кладбищеТроллейбусные маршруты:№ 16 – ул. Щусева – площадь Независимости№ 19 – площадь Космонавтов – ул. Ольжича№ 23 – ул. Туполева – Лукьяновская площадь№ 30 – ул. Милославская – Кадетский ГайАвтобусные маршруты в режиме маршрутного такси:№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – Городское кладбище№ 155 – станция метро "Почайна" – Кольцевая дорогаСтоимость проезда к городским кладбищам в поминальные дни составит 8 грн.





Загрузка...