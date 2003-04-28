Раздел: Общество
На Днепропетровщине нашли смертельно опасного паука
После его укуса немеют ноги
В Днепропетровской области появился опасный паук, укусы которого могут нанести ощутимый вред здоровью человека и даже несут угрозу жизни при несвоевременном обращении за медицинской помощью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Этот вид паука называется "Желтосумный колющий". Он обитает среди сухостоя, травянистых растений и листьев, скрученных в трубочку.
Ранее этот вид паука встречался лишь в Европе, а в Украину попал совсем недавно. Также известно, что был зафиксирован случай укуса паука.
Желтосумный колющий паук представляет опасность для человека. Если его побеспокоить, он прыгает на человека и прокалывает ему кожу. Его укус сравним с укусом осы, однако он более болезненен.
После атаки пауком у человека может наблюдаться острая аллергическая реакция, повышается температура тела. Кроме того, болит область укуса и боль распространяется по телу, после чего начинают неметь ноги.
В особо опасных случаях также наблюдается сильная раздражительность и нервозность. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления.
Читайте также: На Днепропетровщине у бойца нашли «потерянное» в зоне АТО оружие
Обычно болезненные симптомы проходят через 24-30 часов, в противном случае необходима госпитализация.
В Днепропетровской области появился опасный паук, укусы которого могут нанести ощутимый вред здоровью человека и даже несут угрозу жизни при несвоевременном обращении за медицинской помощью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Этот вид паука называется "Желтосумный колющий". Он обитает среди сухостоя, травянистых растений и листьев, скрученных в трубочку.
Ранее этот вид паука встречался лишь в Европе, а в Украину попал совсем недавно. Также известно, что был зафиксирован случай укуса паука.
Желтосумный колющий паук представляет опасность для человека. Если его побеспокоить, он прыгает на человека и прокалывает ему кожу. Его укус сравним с укусом осы, однако он более болезненен.
После атаки пауком у человека может наблюдаться острая аллергическая реакция, повышается температура тела. Кроме того, болит область укуса и боль распространяется по телу, после чего начинают неметь ноги.
В особо опасных случаях также наблюдается сильная раздражительность и нервозность. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления.
Читайте также: На Днепропетровщине у бойца нашли «потерянное» в зоне АТО оружие
Обычно болезненные симптомы проходят через 24-30 часов, в противном случае необходима госпитализация.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий