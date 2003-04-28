Раздел: Общество
В Киеве пройдут бесплатные экскурсии по историческим местам
В Киеве проходит инициатива «Весенние туры».
Если вы хотите лучше узнать Киев - вас ждет исторический центр города. Однако одно дело самому прогуливаться по значимым местам столицы, и совсем другое - делать то же самое в компании гида, который сможет обогатить ваши знания о столице Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
При этом далеко не все готовы платить деньги за такие экскурсии. И именно поэтому не первый год в Киеве проходит инициатива «Весенние туры».
Этот проект проходит в Киеве уже третий год подряд. Его суть заключается в том, что лучшие студенты кафедры краеведения и туризма географического факультета КНУ имени Тараса Шевченка проводят бесплатные экскурсии по историческим местам столицы. Все туры проходят по выходным и ,естественно, являются бесплатными.
Проект проходит в рамках деятельности историко-краеведческого клуба «Истоки». А поддержку данной инициативе оказывает TourInfo Kyiv, ГО «НОРТ», а также Всеукраинская ассоциация гидов и управление туризма КГГА. Все маршруты будут начинаться возле туристическо-информационных центров TourInfo Kyiv.
Все экскурсии будут проходить по выходным, и будут начинаться в 11:00 и 13:00. Продолжительность одной экскурсии будет составлять около 1 часа 20 минут. Расписание экскурсий выглядит следующим образом: 4, 5 12, 18, 19, 25 и 26 мая, а также 1 июня. Стоит помнить, что для посещения экскурсии нужно будет заранее зарегистрироваться и занять место в группе на конкретную экскурсию. А их всего будет три:
Храмы и церкви Подола. Маршрут экскурсии: Староакадемический корпус Киево-Могилянской академии , памятник Григорию Сковороде, Контрактовый дом, Гостинный двор, фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва», Церковь Успения Богородицы Пирогощи, Святопокровская Подольськая церковь, Андреевская церковь, Церковь Николая Доброго, Особняк Назария Сухоты, памятник гетьману Петру Сагайдачному, Церковь Святой Катерины.
Зарегистрироваться на маршрут можно здесь
Киев - мать городов Русских. Маршрут экскурсии: Софийский собор, памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, остатки Десятинной церкви, остатки дворца княгини Ольги.
Зарегистрироваться на маршрут можно здесь
Правительственными кварталами. Маршрут экскурсии: памятник рабочим завода «Арсенал», Мариинский парк, памятник участникам Январского вооруженного восстания, Особняк Полякова, Верховная Рада Украины, Дом Правительства Украины (Кабинет Министров), Фонтан «Термена», Мариинский дворец, Памятники Ахматовой и Лесе Украинке, Памятник Заньковецькой и летний театр Раковина, арт-объект «Режиссер-наблюдатель», Министерство охраны здоровья, Библиотека Остапа Вишни, Никольские ворота, «Дом-самолет».
Зарегистрироваться на маршрут можно здесь
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Однако помимо этих трех экскурсий студенты подготовили еще один сюрприз. В мае откроется регистрация на два квеста. Участие в «Бермудском треугольнике Подола» смогут принять ученики 8-9 классов, однако с обязательным сопровождением учителя. А для родителей с детьми пройдет второй квест - «Мистические тайны Старокиевской горы».
Если вы хотите лучше узнать Киев - вас ждет исторический центр города. Однако одно дело самому прогуливаться по значимым местам столицы, и совсем другое - делать то же самое в компании гида, который сможет обогатить ваши знания о столице Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
При этом далеко не все готовы платить деньги за такие экскурсии. И именно поэтому не первый год в Киеве проходит инициатива «Весенние туры».
Этот проект проходит в Киеве уже третий год подряд. Его суть заключается в том, что лучшие студенты кафедры краеведения и туризма географического факультета КНУ имени Тараса Шевченка проводят бесплатные экскурсии по историческим местам столицы. Все туры проходят по выходным и ,естественно, являются бесплатными.
Проект проходит в рамках деятельности историко-краеведческого клуба «Истоки». А поддержку данной инициативе оказывает TourInfo Kyiv, ГО «НОРТ», а также Всеукраинская ассоциация гидов и управление туризма КГГА. Все маршруты будут начинаться возле туристическо-информационных центров TourInfo Kyiv.
Все экскурсии будут проходить по выходным, и будут начинаться в 11:00 и 13:00. Продолжительность одной экскурсии будет составлять около 1 часа 20 минут. Расписание экскурсий выглядит следующим образом: 4, 5 12, 18, 19, 25 и 26 мая, а также 1 июня. Стоит помнить, что для посещения экскурсии нужно будет заранее зарегистрироваться и занять место в группе на конкретную экскурсию. А их всего будет три:
Храмы и церкви Подола. Маршрут экскурсии: Староакадемический корпус Киево-Могилянской академии , памятник Григорию Сковороде, Контрактовый дом, Гостинный двор, фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва», Церковь Успения Богородицы Пирогощи, Святопокровская Подольськая церковь, Андреевская церковь, Церковь Николая Доброго, Особняк Назария Сухоты, памятник гетьману Петру Сагайдачному, Церковь Святой Катерины.
Зарегистрироваться на маршрут можно здесь
Киев - мать городов Русских. Маршрут экскурсии: Софийский собор, памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, остатки Десятинной церкви, остатки дворца княгини Ольги.
Зарегистрироваться на маршрут можно здесь
Правительственными кварталами. Маршрут экскурсии: памятник рабочим завода «Арсенал», Мариинский парк, памятник участникам Январского вооруженного восстания, Особняк Полякова, Верховная Рада Украины, Дом Правительства Украины (Кабинет Министров), Фонтан «Термена», Мариинский дворец, Памятники Ахматовой и Лесе Украинке, Памятник Заньковецькой и летний театр Раковина, арт-объект «Режиссер-наблюдатель», Министерство охраны здоровья, Библиотека Остапа Вишни, Никольские ворота, «Дом-самолет».
Зарегистрироваться на маршрут можно здесь
Читайте также: В Финляндии разыгрывают бесплатные путешествия для иностранцев
Однако помимо этих трех экскурсий студенты подготовили еще один сюрприз. В мае откроется регистрация на два квеста. Участие в «Бермудском треугольнике Подола» смогут принять ученики 8-9 классов, однако с обязательным сопровождением учителя. А для родителей с детьми пройдет второй квест - «Мистические тайны Старокиевской горы».
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