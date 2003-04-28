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В центре Киева деревья упали на автомобили
Не все автовладельцы вняли предупреждениям спасателей.
В Киеве, где бушевала гроза с градом и шквальным ветром, не все автовладельцы вняли предупреждениям спасателей и убрали свой транспорт подальше от высоких деревьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Расплаты за халатность долго ждать не пришлось. В центре города, на улице Банковой и Лаврской деревья упали на припаркованные автомобили. В последнем случае - возле Киево-Печерской Лавры - рухнувший каштан зацепил еще и водителя. Спасатели помогли автовладельцу выбраться из-под тяжелых веток. Мужчину госпитализировали, подозревают, что у него сломано ребро.
Также подтвердилось, что во время сильного ветра опасность могут представлять не только деревья. В центре столицы на Лаврской с фонарного столба упали лампы освещения. По счастливой случайности прохожих рядом не было.
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Кроме того, город в который раз не прошел испытания на чистоту ливневок. Улица Борщаговская в районе студгородка КПИ превратилась в бушующую реку. Расположенная в низине часть улицы скрылась под воду, и не все автовладельцы рискнули форсировать новое озеро. В районе образовалась пробка.
В Киеве, где бушевала гроза с градом и шквальным ветром, не все автовладельцы вняли предупреждениям спасателей и убрали свой транспорт подальше от высоких деревьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Расплаты за халатность долго ждать не пришлось. В центре города, на улице Банковой и Лаврской деревья упали на припаркованные автомобили. В последнем случае - возле Киево-Печерской Лавры - рухнувший каштан зацепил еще и водителя. Спасатели помогли автовладельцу выбраться из-под тяжелых веток. Мужчину госпитализировали, подозревают, что у него сломано ребро.
Также подтвердилось, что во время сильного ветра опасность могут представлять не только деревья. В центре столицы на Лаврской с фонарного столба упали лампы освещения. По счастливой случайности прохожих рядом не было.
Читайте также: В Киеве из-за непогоды пострадали автомобили
Кроме того, город в который раз не прошел испытания на чистоту ливневок. Улица Борщаговская в районе студгородка КПИ превратилась в бушующую реку. Расположенная в низине часть улицы скрылась под воду, и не все автовладельцы рискнули форсировать новое озеро. В районе образовалась пробка.
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