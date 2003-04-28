Раздел: Общество
Киевлян предупредили о шквальном ветре
Объявлено штормовое предупреждение.
Жителей Киева предупреждают об ухудшении погодных условий. В субботу, 4 мая, в столице резко ухудшатся погодные условия. В городе поднимется сильный ветер. Также лучше не выходить на улицу без зонтика или дождевика, поскольку прогнозируют грозу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В Киеве в течение 4 мая будут грозы. А шквальный ветер достигнет скорости 15-20 метров в секунду. Из-за этого в столице объявили желтый уровень опасности.
Что делать при сильных порывах ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При сильном ветре часто не выдерживают ветки деревьев. С утра вы можете неприятно удивиться, обнаружив, что одна из них упала на ваш автомобиль. В таком случае вы можете рассчитывать на помощь от государства.
Что делать, если на авто упало дерево
Главное правило поведения в подобных ситуациях: ничего не трогать. Сначала нужно понять, можете ли вы ожидать помощи от государства.
Если перед случившимся было штормовое предупреждение - увы, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, смело вызывайте полицию. Они должны будут составить протокол и акт осмотра. В протоколе должно быть следующее:
- описание повреждений;
- указано количество скрытых повреждений;
- предоставлены фото и видео подтверждения.
Затем вам нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе.
Потом следует взять в гидрометцентре справку о том, что в день случившегося не было объявления о шторме.
Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, узнайте, готова ли эта организация оплатить ваши расходы. Готова? Тогда нет никаких проблем. Не готова? Подавайте в суд. Если ответственная организация вам не известна, нужно отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Жителей Киева предупреждают об ухудшении погодных условий. В субботу, 4 мая, в столице резко ухудшатся погодные условия. В городе поднимется сильный ветер. Также лучше не выходить на улицу без зонтика или дождевика, поскольку прогнозируют грозу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В Киеве в течение 4 мая будут грозы. А шквальный ветер достигнет скорости 15-20 метров в секунду. Из-за этого в столице объявили желтый уровень опасности.
Что делать при сильных порывах ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При сильном ветре часто не выдерживают ветки деревьев. С утра вы можете неприятно удивиться, обнаружив, что одна из них упала на ваш автомобиль. В таком случае вы можете рассчитывать на помощь от государства.
Что делать, если на авто упало дерево
Главное правило поведения в подобных ситуациях: ничего не трогать. Сначала нужно понять, можете ли вы ожидать помощи от государства.
Если перед случившимся было штормовое предупреждение - увы, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, смело вызывайте полицию. Они должны будут составить протокол и акт осмотра. В протоколе должно быть следующее:
- описание повреждений;
- указано количество скрытых повреждений;
- предоставлены фото и видео подтверждения.
Затем вам нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе.
Потом следует взять в гидрометцентре справку о том, что в день случившегося не было объявления о шторме.
Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, узнайте, готова ли эта организация оплатить ваши расходы. Готова? Тогда нет никаких проблем. Не готова? Подавайте в суд. Если ответственная организация вам не известна, нужно отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.
Читайте также: Синоптики предупредили о грозах и шквальном ветре
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
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