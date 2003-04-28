Раздел: Общество
В Черкассах педагог заставляла школьников петь советские песни
Она объяснила инцидент случайностью.
В Черкассах в 1-ой городской гимназии учительница музыки попала в громкий скандал. Она заставляла учеников 4 класса петь советские песни "Катюша", "Синенький платочек" и "Вставай, страна огромная", а также показала видео с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Так, после распространения информации в соцсетях, департамент образования проверил указанные факты, в школе была создана специальная комиссия, опрошены свидетели и пересмотрены видеодоказательства с камер наблюдения.
"Определенные факты действительно были подтверждены. На уроках звучали советские песни, посвященные победе над гитлеровской Германией и были показаны видеофайлы с Владимиром Путиным", - сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики ЧГС Сергей Воронов.
В свою очередь, учительница объяснила этот инцидент досадной случайностью и отметила, что никакой антиукраинской пропаганды не было. YouTube якобы технически загрузил видео с Путиным.
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Однако впоследствии она все же признала свою ошибку и, чтобы не подставлять директора в таком резонансном деле, написала заявление на увольнение.
В Черкассах в 1-ой городской гимназии учительница музыки попала в громкий скандал. Она заставляла учеников 4 класса петь советские песни "Катюша", "Синенький платочек" и "Вставай, страна огромная", а также показала видео с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Так, после распространения информации в соцсетях, департамент образования проверил указанные факты, в школе была создана специальная комиссия, опрошены свидетели и пересмотрены видеодоказательства с камер наблюдения.
"Определенные факты действительно были подтверждены. На уроках звучали советские песни, посвященные победе над гитлеровской Германией и были показаны видеофайлы с Владимиром Путиным", - сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики ЧГС Сергей Воронов.
В свою очередь, учительница объяснила этот инцидент досадной случайностью и отметила, что никакой антиукраинской пропаганды не было. YouTube якобы технически загрузил видео с Путиным.
Читайте также: Российским тинейджерам запретили петь песни Цоя и 5'nizza
Однако впоследствии она все же признала свою ошибку и, чтобы не подставлять директора в таком резонансном деле, написала заявление на увольнение.
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