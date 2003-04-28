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Раздел: Общество  
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В Черкассах педагог заставляла школьников петь советские песни

В Черкассах педагог заставляла школьников петь советские песниОна объяснила инцидент случайностью.

В Черкассах в 1-ой городской гимназии учительница музыки попала в громкий скандал. Она заставляла учеников 4 класса петь советские песни "Катюша", "Синенький платочек" и "Вставай, страна огромная", а также показала видео с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Так, после распространения информации в соцсетях, департамент образования проверил указанные факты, в школе была создана специальная комиссия, опрошены свидетели и пересмотрены видеодоказательства с камер наблюдения.

"Определенные факты действительно были подтверждены. На уроках звучали советские песни, посвященные победе над гитлеровской Германией и были показаны видеофайлы с Владимиром Путиным", - сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики ЧГС Сергей Воронов.

В свою очередь, учительница объяснила этот инцидент досадной случайностью и отметила, что никакой антиукраинской пропаганды не было. YouTube якобы технически загрузил видео с Путиным.

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Однако впоследствии она все же признала свою ошибку и, чтобы не подставлять директора в таком резонансном деле, написала заявление на увольнение.
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 Теги: Черкассы, учительница, школа, советские песни

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Сегодня, 16:34 » Автор: Алена Шимко
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