В столичном парке запустили в космос самый большой в мире вареник

Проходит уличный перформанс «Украина без науки».



В субботу, 4 мая, в Киеве проходит уличный перформанс «Украина без науки». На марш вышли научные сотрудники, студенты и неравнодушные украинцы. В знак того, что в стране в развитии научного знания наблюдается застой, участники акции символично запустили в космос вареник, передает



Ученые вышли на улицу в поддержку научной реформы. Собираться на марш люди начали в парке Шевченко. В 14:00 акция стартовала - колонна отправилась на Майдан Независимости.



Пикетчики говорят, что сегодняшний марш – часть глобального March for Science. И главная его цель, призвать украинские власти запустить Национальный Фонд Исследований. Эта институция должна стать учреждением нового типа.



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По задумке, она будет выделять гранты на исследования ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем. А «торжественный запуск в космос самого большого вареника в мире», по их словам, символ и антиутопической Украины будущего, которая слишком долго тянула с вопросом науки. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В субботу, 4 мая, в Киеве проходит уличный перформанс «Украина без науки». На марш вышли научные сотрудники, студенты и неравнодушные украинцы. В знак того, что в стране в развитии научного знания наблюдается застой, участники акции символично запустили в космос вареник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Ученые вышли на улицу в поддержку научной реформы. Собираться на марш люди начали в парке Шевченко. В 14:00 акция стартовала - колонна отправилась на Майдан Независимости.Пикетчики говорят, что сегодняшний марш – часть глобального March for Science. И главная его цель, призвать украинские власти запустить Национальный Фонд Исследований. Эта институция должна стать учреждением нового типа.По задумке, она будет выделять гранты на исследования ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем. А «торжественный запуск в космос самого большого вареника в мире», по их словам, символ и антиутопической Украины будущего, которая слишком долго тянула с вопросом науки.





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