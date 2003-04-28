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Раздел: Общество  
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Митрополитов УГКЦ пригласили в Ватикан

Митрополитов УГКЦ пригласили в ВатиканЭтой встречей Франциск стремится "проявить знак своей близости к УГКЦ".

Папа Римский Франциск приглашает митрополитов Украинской греко-католической церкви в Ватикан на встречу, которая должна состояться в июле.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"В деликатной и сложной ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец Франциск решил пригласить в Рим в днях 5-6 июля 2019 Верховного Архиепископа, членов постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этой встречей Франциск стремится "проявить знак своей близости к УГКЦ".

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12 апреля папа Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить мир.
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 Теги: УГКЦ, Ватикан

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