Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Мэр столицы поучаствовал в благотворительном аукционе.



Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в благотворительном вечере от Всемирного боксерского совета (WBC) и продал лот экскурсия по Киеву за 50 тысяч долларов, передает



Пресс-служба КГГА сообщает, что деньги будут потрачены на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.



В благотворительном аукционе, который прошел в американском городе Лас-Вегас, также принимали участие Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.



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"Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов", - заявил Кличко.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в благотворительном вечере от Всемирного боксерского совета (WBC) и продал лот экскурсия по Киеву за 50 тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время Пресс-служба КГГА сообщает, что деньги будут потрачены на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.В благотворительном аукционе, который прошел в американском городе Лас-Вегас, также принимали участие Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя."Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов", - заявил Кличко.





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