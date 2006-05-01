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Раздел: Общество  
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Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларовМэр столицы поучаствовал в благотворительном аукционе.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в благотворительном вечере от Всемирного боксерского совета (WBC) и продал лот экскурсия по Киеву за 50 тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Пресс-служба КГГА сообщает, что деньги будут потрачены на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

В благотворительном аукционе, который прошел в американском городе Лас-Вегас, также принимали участие Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.

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"Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов", - заявил Кличко.
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 Теги: Кличко, Киев

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Сегодня, 09:38 » Автор: Анна Мартынова
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