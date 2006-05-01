Раздел: Общество
В Киеве будут проводить бесплатные экскурсии
Экскурсии будут проводить студенты.
Столичные студенты проведут ряд бесплатных экскурсий по городу, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Экскурсии под названием "Весенние туры" пройдут с 4 мая по 1 июня - 4, 5, 12, 18, 19, 25, 26 мая и 1 июня.
Маршруты будут стартовать от Софийской площади, станций метро "Контрактовая площадь" и "Арсенальная".
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Намечено несколько паршрутов. Первый маршрут - храмы и церкви Подола. Второй - "Киев - мать городов русских". Экскурсия по правительственному кварталу. Детальная информация об экскурсиях размещена на странице "Весенних туров" в фейсбуке.
Столичные студенты проведут ряд бесплатных экскурсий по городу, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Экскурсии под названием "Весенние туры" пройдут с 4 мая по 1 июня - 4, 5, 12, 18, 19, 25, 26 мая и 1 июня.
Маршруты будут стартовать от Софийской площади, станций метро "Контрактовая площадь" и "Арсенальная".
Читайте также: В одном из районов Киева две недели не будет горячей воды
Намечено несколько паршрутов. Первый маршрут - храмы и церкви Подола. Второй - "Киев - мать городов русских". Экскурсия по правительственному кварталу. Детальная информация об экскурсиях размещена на странице "Весенних туров" в фейсбуке.
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