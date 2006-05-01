Раздел: Общество
Киевлянам вновь обещают дожди
Чего ждать киевлянам от мая.
Вторая неделя мая порадует жителей Киева теплой погодой. Однако в полной мере насладится солнечными теплыми деньками не получится. Киевлянам придется носить с собой зонты, так как большую часть недели в городе будут идти дожди. Правда, это не помешает температуре подняться до 18 градусов тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В понедельник, 6 мая, дневная температура составит 16…18 градусов, а ночью будет 9…11 тепла. Во вторник, 7 мая, днем будет 12…14 градусов тепла, а ночью температура упадет до 6…8. В среду, 8 мая, в Киеве днем термометры покажут 15…17 градусов, а ночью 6…8 тепла. В четверг, 9 мая, днем будет 15…17 градусов тепла. С понедельника по среду обещают дожди.
Читайте также: Под Киевом автомобиль сбил лисицу
По прогнозу портала sinoptik.ua, в понедельник, 6 мая, будет 12…16 градусов тепла. Во вторник, 30 апреля, температура составит 10…16 градусов тепла, а в среду, 8 мая, 8…12. В четверг, 9 мая, температура поднимется до 9…15 градусов выше нуля. Днем в пятницу, 10 мая, столбики термометров покажут 10…15 градусов тепла. В субботу, 11 мая, в столице будет 11…16 тепла, в воскресенье - 12…16 выше нуля. Дожди прогнозируют в понедельник, вторник, среду и пятницу. Особенно сильными осадки будут в среду, четверг и субботу.
Вторая неделя мая порадует жителей Киева теплой погодой. Однако в полной мере насладится солнечными теплыми деньками не получится. Киевлянам придется носить с собой зонты, так как большую часть недели в городе будут идти дожди. Правда, это не помешает температуре подняться до 18 градусов тепла, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В понедельник, 6 мая, дневная температура составит 16…18 градусов, а ночью будет 9…11 тепла. Во вторник, 7 мая, днем будет 12…14 градусов тепла, а ночью температура упадет до 6…8. В среду, 8 мая, в Киеве днем термометры покажут 15…17 градусов, а ночью 6…8 тепла. В четверг, 9 мая, днем будет 15…17 градусов тепла. С понедельника по среду обещают дожди.
Читайте также: Под Киевом автомобиль сбил лисицу
По прогнозу портала sinoptik.ua, в понедельник, 6 мая, будет 12…16 градусов тепла. Во вторник, 30 апреля, температура составит 10…16 градусов тепла, а в среду, 8 мая, 8…12. В четверг, 9 мая, температура поднимется до 9…15 градусов выше нуля. Днем в пятницу, 10 мая, столбики термометров покажут 10…15 градусов тепла. В субботу, 11 мая, в столице будет 11…16 тепла, в воскресенье - 12…16 выше нуля. Дожди прогнозируют в понедельник, вторник, среду и пятницу. Особенно сильными осадки будут в среду, четверг и субботу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий