Раздел: Общество
В Киеве устроили марш в поддержку науки
За что выступают активисты.
В эти выходные украинские ученые и неравнодушные граждане прошли по Киеву маршем в рамках глобальной акции March for Science, направленной в поддержку науки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Анонсируя мероприятие, организаторы отметили, что цель акции-перформанса March for Science Ukraine - напомнить всем, что Украина не банановая республика, что «у нас есть умные люди, ученые, разработчики и научная школа мирового уровня. И их реформа больше не может ждать».
Представители научного сообщества и популяризаторы украинской науки в халатах, шапочках из фольги, с плакатами прошлись по центральным улицам от парка Шевченко до Майдана Незалежности, где устроили митинг и обсуждали наболевшие вопросы.
Говорили о том, что уже несколько лет подряд украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального фонда исследований – учреждения нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых.
Также ученые бьют тревогу из-за размаха псевдонауки в Украине, плагиата в диссертациях людей, занимающих высокие должности в государственном аппарате. При полностью пассивной позиции Министерства образования и науки в этом вопросе.
Ученые уверены: уничтожение украинской науки несет угрозу экономике, имиджу и национальной безопасности Украины.
Читайте также: Из Киева до Борисполя будет курсировать сдвоенный экспресс
В заключение участники перформанса запустили в космос самый большой вареник в мире как символ и национальную гордость антиутопической Украины будущего, которая слишком долго тянула с вопросом науки.
В эти выходные украинские ученые и неравнодушные граждане прошли по Киеву маршем в рамках глобальной акции March for Science, направленной в поддержку науки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Анонсируя мероприятие, организаторы отметили, что цель акции-перформанса March for Science Ukraine - напомнить всем, что Украина не банановая республика, что «у нас есть умные люди, ученые, разработчики и научная школа мирового уровня. И их реформа больше не может ждать».
Представители научного сообщества и популяризаторы украинской науки в халатах, шапочках из фольги, с плакатами прошлись по центральным улицам от парка Шевченко до Майдана Незалежности, где устроили митинг и обсуждали наболевшие вопросы.
Говорили о том, что уже несколько лет подряд украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального фонда исследований – учреждения нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых.
Также ученые бьют тревогу из-за размаха псевдонауки в Украине, плагиата в диссертациях людей, занимающих высокие должности в государственном аппарате. При полностью пассивной позиции Министерства образования и науки в этом вопросе.
Ученые уверены: уничтожение украинской науки несет угрозу экономике, имиджу и национальной безопасности Украины.
Читайте также: Из Киева до Борисполя будет курсировать сдвоенный экспресс
В заключение участники перформанса запустили в космос самый большой вареник в мире как символ и национальную гордость антиутопической Украины будущего, которая слишком долго тянула с вопросом науки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
111
0
Оставьте свой комментарий