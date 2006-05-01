В Киеве ограничат движение на одной из улиц

Будут проводить ремонтные работы.



На улице Короленковской в Киеве 6 мая ограничат движение транспорта с 7:00 до 20:00. Это связано выполнением ремонтных работ на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой, передает



“6 мая с 07:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Короленковской на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой будет частично ограничено движение транспорта”, - говорится в сообщении.



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Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанного участка улично-дорожной сети, чтобы не мешать работам.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На улице Короленковской в Киеве 6 мая ограничат движение транспорта с 7:00 до 20:00. Это связано выполнением ремонтных работ на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua “6 мая с 07:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Короленковской на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой будет частично ограничено движение транспорта”, - говорится в сообщении.Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанного участка улично-дорожной сети, чтобы не мешать работам.





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