Раздел: Общество
Большую часть Украины вновь накроют дожди
Чего ждать от погоды в понедельник.
В понедельник, 6 мая, во всей Украине кроме Восточного региона ожидается влажная и прохладная погода. До конца для воскресенья, 5 мая, в Киеве объявили штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой ан strana.ua.
В понедельник ожидаются кратковременные дожди, в Западном регионе местами значительные дожди; кое-где грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 7-12°, днём 14-19°, в Восточном регионе 20-25°; в Западном регионе ночью 4-9°, днём 8-13°, в Карпатах ночью и днём 1-6° тепла. В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью 10-12°, днём 15-17°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 мая самая высокая температура воздуха днём была +29,7 в 1954г., самая низкая ночью -2,0 в 1915г. На вторник, 7 мая, синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м с.
Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днём 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днём 13-18°, в восточной части 20-25°.
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В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём 1-6° тепла. В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью около 10°, днём 14-16°.
В понедельник, 6 мая, во всей Украине кроме Восточного региона ожидается влажная и прохладная погода. До конца для воскресенья, 5 мая, в Киеве объявили штормовое предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой ан strana.ua.
В понедельник ожидаются кратковременные дожди, в Западном регионе местами значительные дожди; кое-где грозы. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 7-12°, днём 14-19°, в Восточном регионе 20-25°; в Западном регионе ночью 4-9°, днём 8-13°, в Карпатах ночью и днём 1-6° тепла. В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью 10-12°, днём 15-17°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 мая самая высокая температура воздуха днём была +29,7 в 1954г., самая низкая ночью -2,0 в 1915г. На вторник, 7 мая, синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м с.
Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днём 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днём 13-18°, в восточной части 20-25°.
Читайте также: В центре Киева упавшее дерево парализовало движение
В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём 1-6° тепла. В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью около 10°, днём 14-16°.
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