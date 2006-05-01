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Раздел: Общество  
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В Португалии участники "Бессмертного полка" напали на украинцев

В Португалии участники "Бессмертного полка" напали на украинцевСо стороны организаторов произошла агрессия против украинцев.

В столице Португалии участники пропагандисткой акции "Бессмертный полк" напали на украинцев, принимавших участие в альтернативном митинге. Об этом сообщил в Facebook председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Несмотря на предупреждения Союза украинцев в Португалии, на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона…российское посольство, коммунистическая партия Португалии и организации левого направления снова провели пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" в Лиссабоне", - рассказал он.

Представители украинской общины, узнав из соцсетей о запланированной акции, призвали организовать альтернативную – выйти с портретами жертв террора режима Иосифа Сталина.

"Со стороны организаторов произошла агрессия против украинцев. Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его однолетнего внука разбили фару в авто, а сам он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - сообщил Садоха.

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"Сегодняшняя акция москалей в Лиссабоне еще раз доказала настоящий характер "Бессмертного полка", а именно: пропаганда агрессии, этнической ненависти и московского шовинизма", - написал он.
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 Теги: Португалия, украинцы

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