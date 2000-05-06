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Раздел: Общество  
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Папа Римский намерен помочь Украине

Папа Римский намерен помочь УкраинеПапа Римский хочет глубоко проанализировать нужды страны.

Глава и суверен Святого Престола Франциск пригласил в Рим лидеров Украинской грекокатолической церкви, пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

Таким образом преемник Святого Петра намерен выразить близость к общине, а также поддержать усиления по установлению мира в той «деликатной и сложной» ситуации, в которой оказалась Украина. По итогам встречи Папа Римский хочет глубоко проанализировать нужды страны, чтобы понять, какую помощь может оказать церковь.

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На мероприятие приглашены верховный архиепископ и члены Постоянного синода и митрополитов УГКЦ. Встреча запланирована на 5-6 июля.
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 Теги: Папа Римский, Украина

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Вчера, 23:58 » Автор: Эдгар Букмирза
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