В Киеве до вечера ограничили движение на одной из центральных улиц

Ограничение продлится до 20:00.



В понедельник, 6 мая, с 07:00 до 20:00 частично ограничено движение транспорта на ул. Короленковской - от ул. Жилянской до ул. Деловой в Киеве, передает



"6 мая с 07:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Короленковской на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой будет частично ограничено движение транспорта", - предупредила пресс-служба КК "Киевавтодор".



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Напомним, в Украине в понедельник, 6 мая, ожидается похолодание. При этом почти во все регионы вернется дождливая погода. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 6 мая, с 07:00 до 20:00 частично ограничено движение транспорта на ул. Короленковской - от ул. Жилянской до ул. Деловой в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua "6 мая с 07:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Короленковской на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой будет частично ограничено движение транспорта", - предупредила пресс-служба КК "Киевавтодор".Напомним, в Украине в понедельник, 6 мая, ожидается похолодание. При этом почти во все регионы вернется дождливая погода.





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