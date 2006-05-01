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Раздел: Общество  
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В Киеве до вечера ограничили движение на одной из центральных улиц

В Киеве до вечера ограничили движение на одной из центральных улицОграничение продлится до 20:00.

В понедельник, 6 мая, с 07:00 до 20:00 частично ограничено движение транспорта на ул. Короленковской - от ул. Жилянской до ул. Деловой в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.

"6 мая с 07:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ на ул. Короленковской на участке от ул. Жилянской до ул. Деловой будет частично ограничено движение транспорта", - предупредила пресс-служба КК "Киевавтодор".

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Напомним, в Украине в понедельник, 6 мая, ожидается похолодание. При этом почти во все регионы вернется дождливая погода.
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 09:58 » Автор: Анна Мартынова
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