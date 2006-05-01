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Раздел: Общество  
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В Киеве состоялся забег Wings for life world run

В Киеве состоялся забег Wings for life world runВ забеге участвовали люди с травмами позвоночника.

В Киеве состоялось необычное спортивное состязание – забег Wings for life world run. Акция состоялась 5 мая на Трухановом острове, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Забег проводился для привлечения внимания к проблемам людей с травмами позвоночника. В состязаниях принимали участие инвалиды-колясочники. Аналогичные забеги проводились в других городах – Днепре, Одессе и Ужгороде.

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 Теги: Киев, забег

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