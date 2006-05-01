Раздел: Общество
В Киеве состоялся забег Wings for life world run
В забеге участвовали люди с травмами позвоночника.
В Киеве состоялось необычное спортивное состязание – забег Wings for life world run. Акция состоялась 5 мая на Трухановом острове, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Забег проводился для привлечения внимания к проблемам людей с травмами позвоночника. В состязаниях принимали участие инвалиды-колясочники. Аналогичные забеги проводились в других городах – Днепре, Одессе и Ужгороде.
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Ранее на Троещине в столице возле станции метро "Черниговская" затопило проезжую часть. Автомобили в прямом смысле "плывут по течению".
В Киеве состоялось необычное спортивное состязание – забег Wings for life world run. Акция состоялась 5 мая на Трухановом острове, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Забег проводился для привлечения внимания к проблемам людей с травмами позвоночника. В состязаниях принимали участие инвалиды-колясочники. Аналогичные забеги проводились в других городах – Днепре, Одессе и Ужгороде.
Читайте также: На Борщаговке из-за аварии сутки не будет холодной воды
Ранее на Троещине в столице возле станции метро "Черниговская" затопило проезжую часть. Автомобили в прямом смысле "плывут по течению".
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