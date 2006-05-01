Раздел: Общество
Прорыв канализации в Киеве: новые подробности
Из-за ЧП остановились трамваи.
В понедельник, 6 мая, в Киеве возле станции метро «Черниговская» произошла авария в канализационной системе. Улицу Гната Хоткевича и трамвайные пути частично затопило водой. Из-за прорыва канализации остановилось движение трамваев №22, 28, 33 и 35, кроме того, образовалась большая пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла около 8:30.
Из-за прорыва канализации на улице Гната Хоткевича вода начала вытекать на проезжую часть и трамвайные пути. Это привело к остановке трамвайных маршрутов №22, 28, 33 и 35, которые следовали к станции метро «Лесная» и ДВРЗ. Кроме того, образовалась большая пробка на улицах Миропольской и Хоткевича в сторону проспекта Гагарина. Машины тянулись от рынка «Юность».
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На место прибыли патрульные полицейские, правоохранители перекрыли часть дороги на время ликвидации последствий аварии. Водителей просили объезжать затопленный участок по улице Попудренка. Сотрудники «Киевводоканала» принялись ликвидировать аварию. Коммунальщики достаточно быстро откачали воду с проезжей части и провели оценку повреждений. Работники «Киевводоканала» затруднились ответить сколько времени им потребуется на ремонт канализации. Однако к 10:20 правоохранители открыли автомобильное движение по улице Хоткевича.
В понедельник, 6 мая, в Киеве возле станции метро «Черниговская» произошла авария в канализационной системе. Улицу Гната Хоткевича и трамвайные пути частично затопило водой. Из-за прорыва канализации остановилось движение трамваев №22, 28, 33 и 35, кроме того, образовалась большая пробка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла около 8:30.
Из-за прорыва канализации на улице Гната Хоткевича вода начала вытекать на проезжую часть и трамвайные пути. Это привело к остановке трамвайных маршрутов №22, 28, 33 и 35, которые следовали к станции метро «Лесная» и ДВРЗ. Кроме того, образовалась большая пробка на улицах Миропольской и Хоткевича в сторону проспекта Гагарина. Машины тянулись от рынка «Юность».
Читайте также: На Соломенке сквер украсили панно в виде карты Украины
На место прибыли патрульные полицейские, правоохранители перекрыли часть дороги на время ликвидации последствий аварии. Водителей просили объезжать затопленный участок по улице Попудренка. Сотрудники «Киевводоканала» принялись ликвидировать аварию. Коммунальщики достаточно быстро откачали воду с проезжей части и провели оценку повреждений. Работники «Киевводоканала» затруднились ответить сколько времени им потребуется на ремонт канализации. Однако к 10:20 правоохранители открыли автомобильное движение по улице Хоткевича.
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