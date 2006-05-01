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Раздел: Общество  
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В Киеве на выходных падали деревья

В Киеве на выходных падали деревьяДерево упало на улице Академика Туполева, 5г.

В столице на выходных зафиксированы случаи падения деревьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

5 мая дерево упало на улице Академика Туполева, 5г.

Также мы сообщали, что упавшее дерево перекрыло проезжую часть на Вознесенском спуске.

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Чрезвычайное происшествие произошло 5 мая в 15-00 в центральной части Киева – на улице Паньковской. Упало дерево, причем немаленькое, прямо на проезжую часть. Чудом люди не пострадали – прохожих как раз в то время там не было. Повезло и автомобилям, а вот новенькой Hyundai Sonata не очень – массивный ствол прошел в сантиметрах и ветками разбил лобовое стекло
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 Теги: Киев, деревья

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