Раздел: Общество
В Киеве на выходных падали деревья
Дерево упало на улице Академика Туполева, 5г.
В столице на выходных зафиксированы случаи падения деревьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
5 мая дерево упало на улице Академика Туполева, 5г.
Также мы сообщали, что упавшее дерево перекрыло проезжую часть на Вознесенском спуске.
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Чрезвычайное происшествие произошло 5 мая в 15-00 в центральной части Киева – на улице Паньковской. Упало дерево, причем немаленькое, прямо на проезжую часть. Чудом люди не пострадали – прохожих как раз в то время там не было. Повезло и автомобилям, а вот новенькой Hyundai Sonata не очень – массивный ствол прошел в сантиметрах и ветками разбил лобовое стекло
В столице на выходных зафиксированы случаи падения деревьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
5 мая дерево упало на улице Академика Туполева, 5г.
Также мы сообщали, что упавшее дерево перекрыло проезжую часть на Вознесенском спуске.
Читайте также: Убийство полицейского под Киевом: новые подробности
Чрезвычайное происшествие произошло 5 мая в 15-00 в центральной части Киева – на улице Паньковской. Упало дерево, причем немаленькое, прямо на проезжую часть. Чудом люди не пострадали – прохожих как раз в то время там не было. Повезло и автомобилям, а вот новенькой Hyundai Sonata не очень – массивный ствол прошел в сантиметрах и ветками разбил лобовое стекло
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