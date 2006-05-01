Раздел: Общество
Снос МАФов в Киеве: какие объекты снесут следующими
Город продолжат очищать от киосков.
В Киеве продолжается борьба с незаконными МАФами, которые расположены в людных местах и мешают свободному перемещению пешеходов. В одном только Дарницком районе первоочередному сносу подлежат более 100 незаконных киосков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Полный их список был обнародован пресс-службой Дарницкой районной госадминистрации. Среди тех, кто попал в перечень – продуктовые магазины, ремонт обуви, кафе и даже супермаркет известной сети.
"Размещение любого объекта торгового назначения должно происходить только при условии законно отведенного земельного участка. Надеемся, что собственники собственноручно демонтируют свои незаконные конструкции. Если нет, мы будем действовать решительно", – подчеркнул глава Дарницкого района Сергей Левада.
С начала 2019 года власти уже успели демонтировать несколько МАФов в Дарницком районе. В частности, это прием стеклотары на Харьковском шоссе, киоск на ул. Тростянецкой, автомагазин и автостраховка на проспекте Григоренко и еще несколько торговых точек.
Следующими на очереди для сноса оказались:
торговый киоск на ул. Декабристов, 12/37;
парикмахерская на Декабристов, 12/37;
два киоска и кофейня на Харьковском шоссе, 160;
продуктовый магазин на Харьковском шоссе 180/21;
три киоска на ул. Вербицкого, 28 и еще один на Вербицкого, 30;
расположенный прямо на остановке общественного транспорта киоск по проспекту Бажана,3;
магазин с рыбацкими снастями на ул. Декабристов, 5;
маникюр и ремонт обуви на ул. Декабристов 6 и 6Г;
магазин цветов на Тростянецкой, 2;
прием вторсырья на Харьковском шоссе, 158;
два магазина на Харьковском шоссе, 160;
два МАФа на улице Вербицкого, 16 и 36 Б и магазин на 60 кв. м по адресу Вербицкого, 36Б;
супермаркет АТБ на Харьковском шоссе, 166;
киоск на Харьковском шоссе, 152;
мангал-бар на Харьковском шоссе, 156;
киоск с продуктами и магазин с автошинами на Харьковском шоссе, 146 и 144;
магазин с морепродуктами и киоск на Вербицкого, 32;
продуктовый магазин "Ермолино" на Григоренко, 15;
киоск на пересечении Григоренко и ул. Здолбунивской;
киоск на ул. Драгоманова, 9;
продуктовый киоск, магазин с выпечкой и хлебный на ул. Анны Ахматовой, 14 и 16 и 15, студия маникюра на Ахматовой, 3;
кафе на Драгоманова, 19;
прием вторсырья в гараже на ул. Срибнокильська, 16;
магазин цветов на Здолбунивской, 7;
два киоска на ул. Е. Чавдар;
хлебный на ул. Гришко, 6;
маникюр и магазин на ул. Мишуги, 1/4;
магазин на 100 кв.м. по ул. Ревуцкого возле озера;
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несколько закрытых МАФов на проспекте Бажана;
кредитная установа с микрозаймами на пересечении ул. Привокзальной и Пасхалина и другие конструкции.
В Киеве продолжается борьба с незаконными МАФами, которые расположены в людных местах и мешают свободному перемещению пешеходов. В одном только Дарницком районе первоочередному сносу подлежат более 100 незаконных киосков, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Полный их список был обнародован пресс-службой Дарницкой районной госадминистрации. Среди тех, кто попал в перечень – продуктовые магазины, ремонт обуви, кафе и даже супермаркет известной сети.
"Размещение любого объекта торгового назначения должно происходить только при условии законно отведенного земельного участка. Надеемся, что собственники собственноручно демонтируют свои незаконные конструкции. Если нет, мы будем действовать решительно", – подчеркнул глава Дарницкого района Сергей Левада.
С начала 2019 года власти уже успели демонтировать несколько МАФов в Дарницком районе. В частности, это прием стеклотары на Харьковском шоссе, киоск на ул. Тростянецкой, автомагазин и автостраховка на проспекте Григоренко и еще несколько торговых точек.
Следующими на очереди для сноса оказались:
торговый киоск на ул. Декабристов, 12/37;
парикмахерская на Декабристов, 12/37;
два киоска и кофейня на Харьковском шоссе, 160;
продуктовый магазин на Харьковском шоссе 180/21;
три киоска на ул. Вербицкого, 28 и еще один на Вербицкого, 30;
расположенный прямо на остановке общественного транспорта киоск по проспекту Бажана,3;
магазин с рыбацкими снастями на ул. Декабристов, 5;
маникюр и ремонт обуви на ул. Декабристов 6 и 6Г;
магазин цветов на Тростянецкой, 2;
прием вторсырья на Харьковском шоссе, 158;
два магазина на Харьковском шоссе, 160;
два МАФа на улице Вербицкого, 16 и 36 Б и магазин на 60 кв. м по адресу Вербицкого, 36Б;
супермаркет АТБ на Харьковском шоссе, 166;
киоск на Харьковском шоссе, 152;
мангал-бар на Харьковском шоссе, 156;
киоск с продуктами и магазин с автошинами на Харьковском шоссе, 146 и 144;
магазин с морепродуктами и киоск на Вербицкого, 32;
продуктовый магазин "Ермолино" на Григоренко, 15;
киоск на пересечении Григоренко и ул. Здолбунивской;
киоск на ул. Драгоманова, 9;
продуктовый киоск, магазин с выпечкой и хлебный на ул. Анны Ахматовой, 14 и 16 и 15, студия маникюра на Ахматовой, 3;
кафе на Драгоманова, 19;
прием вторсырья в гараже на ул. Срибнокильська, 16;
магазин цветов на Здолбунивской, 7;
два киоска на ул. Е. Чавдар;
хлебный на ул. Гришко, 6;
маникюр и магазин на ул. Мишуги, 1/4;
магазин на 100 кв.м. по ул. Ревуцкого возле озера;
Читайте также: В Киеве 600 домов остались без горячей воды
несколько закрытых МАФов на проспекте Бажана;
кредитная установа с микрозаймами на пересечении ул. Привокзальной и Пасхалина и другие конструкции.
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