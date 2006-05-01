Раздел: Общество
Украинцам летом обещают аномальную жару
Народный синоптик дал новый прогноз.
В июне и июле 2019 года украинцы почувствуют аномальную жару, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Как рассказал синоптик, воздух начнет активно прогреваться уже в мае и поднимется до + 24...+26. А первые два месяца лета запомнятся украинцам аномальным теплом. Столбик термометра будет подниматься выше +30. Средняя температура днем будет примерно +24…+26.
Почти все лето будет солнечным, но первые несколько дней июня могут быть прохладными и с кратковременными дождями, а вот с 14-15 июня начнется настоящая жара.
"Температура будет доходить до +29...+33. В июле температура будет такой же жаркой", - заявил Горбань.
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По словам синоптика, жара начнет спадать только во второй половине августа. Ближе к началу осени могут быть дожди с грозами, а температура воздуха установится на отметке +19…+20.
В июне и июле 2019 года украинцы почувствуют аномальную жару, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Как рассказал синоптик, воздух начнет активно прогреваться уже в мае и поднимется до + 24...+26. А первые два месяца лета запомнятся украинцам аномальным теплом. Столбик термометра будет подниматься выше +30. Средняя температура днем будет примерно +24…+26.
Почти все лето будет солнечным, но первые несколько дней июня могут быть прохладными и с кратковременными дождями, а вот с 14-15 июня начнется настоящая жара.
"Температура будет доходить до +29...+33. В июле температура будет такой же жаркой", - заявил Горбань.
Читайте также: Киевляне вновь смогут пройти бесплатное медобследование
По словам синоптика, жара начнет спадать только во второй половине августа. Ближе к началу осени могут быть дожди с грозами, а температура воздуха установится на отметке +19…+20.
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