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Украинцам летом обещают аномальную жару

Украинцам летом обещают аномальную жаруНародный синоптик дал новый прогноз.

В июне и июле 2019 года украинцы почувствуют аномальную жару, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Как рассказал синоптик, воздух начнет активно прогреваться уже в мае и поднимется до + 24...+26. А первые два месяца лета запомнятся украинцам аномальным теплом. Столбик термометра будет подниматься выше +30. Средняя температура днем будет примерно +24…+26.

Почти все лето будет солнечным, но первые несколько дней июня могут быть прохладными и с кратковременными дождями, а вот с 14-15 июня начнется настоящая жара.

"Температура будет доходить до +29...+33. В июле температура будет такой же жаркой", - заявил Горбань.

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По словам синоптика, жара начнет спадать только во второй половине августа. Ближе к началу осени могут быть дожди с грозами, а температура воздуха установится на отметке +19…+20.
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Сегодня, 17:28 » Автор: Анна Мартынова
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