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В Украину идет циклон Ксеркс

В Украину идет циклон КсерксВ Карпатах без существенных осадков.

В ближайшие дни ожидаются дожди, грозы и невероятный температурный контраст, который несет циклон Xerxes, что придет в Украину уже 7 мая.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст. На Западе будет холоднее, максимально всего +5+12 градусов, в Карпатах +1+5 градусов. На Востоке - теплее, днем ​​+20+26 градусов. На остальной территории +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов", - сообщила она.

По ее данным, 8-9 мая в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем ​​11-16°.

На остальной территории ночью 4-9°, на востоке страны 8-13°, днем ​​13-18°, в восточной части 8 мая 19-24°.

В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем ​​1-6° тепла.

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На Киевщине 8-9 мая также пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 °, днем ​​13-18 °.
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 Теги: Украина, Ксеркс, циклон

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