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Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле

Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле

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Американец странствует по миру со своей плюшевой рыбкой Именно с этой игрушкой мужчина чувствует себя комфортно во время путешествий за границей.