Раздел: Отдых
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Семья преодолела более 25 тыс. км пути
Румынский фотограф Михай Барбу жить не может без путешествий и мотоциклов. Причем предпочтения у него весьма оригинальные. В странствиях он, бывает, проводит по полгода, а из всех видов транспортных средств уважает исключительно мотоциклы «Урал», передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Четыре месяца 2017 года Михай провел в путешествии из Румынии в Монголию и обратно. 26 тысяч километров с женой и шестилетним сыном он провел на мотоцикле.
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Румынский фотограф Михай Барбу жить не может без путешествий и мотоциклов. Причем предпочтения у него весьма оригинальные. В странствиях он, бывает, проводит по полгода, а из всех видов транспортных средств уважает исключительно мотоциклы «Урал», передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Четыре месяца 2017 года Михай провел в путешествии из Румынии в Монголию и обратно. 26 тысяч километров с женой и шестилетним сыном он провел на мотоцикле.
Читайте также: Необычное путешествие на самодельном плавучем доме. Фото
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