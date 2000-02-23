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Раздел: Отдых  
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Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле

Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле Семья преодолела более 25 тыс. км пути

Румынский фотограф Михай Барбу жить не может без путешествий и мотоциклов. Причем предпочтения у него весьма оригинальные. В странствиях он, бывает, проводит по полгода, а из всех видов транспортных средств уважает исключительно мотоциклы «Урал», передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Четыре месяца 2017 года Михай провел в путешествии из Румынии в Монголию и обратно. 26 тысяч километров с женой и шестилетним сыном он провел на мотоцикле.

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Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
Из Румынии в Монголию: необычное путешествие семьи на мотоцикле
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 Теги: турихм, Монголия

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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