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Раздел: Отдых  
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Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона

Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллионаЭто - мечта каждого.

Жизнь Джонни Уорда - это сбывшаяся мечта. А теперь хотим рассказать, как же он дошел до жизни такой. Блог путешественника OneStep4Ward, который он начал вести, будучи пешим туристом без гроша в кармане, превратился со временем в маркетинговую онлайн-фирму, которой он может управлять из любой точки планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Уорд сам построил свою карьеру, и это позволяет ему путешествовать в любую страну мира вот уже 10 лет. Ах да, стоит упомянуть, что Джонни Уорд заработал на этом всем 1,5 миллиона долларов.

Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона


Джонни родился и вырос в Ирландии. Их с сестрой воспитывала мать-одиночка, а жили они на государственное пособие. Уорд поступил в британский университет и изучал международную экономику. Именно тогда у него возникла идея о путешествии по всему миру после выпуска.

На свои путешествия он зарабатывал уроками английского языка в Таиланде. Два года Уорд путешествовал автостопом по Юго-Восточной Азии с небольшим рюкзаком за плечами и бюджетом 10-15 долларов в день.

Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона


Когда и эти деньги закончились, он создал блог OneStep4Ward. Вскоре Джонни стал зарабатывать около 7 тысяч долларов в месяц.

Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона


Уорд начал финансировать другие блоги, нанял редакторов, вкладывал деньги в недвижимость и в итоге заработал 1,5 миллиона долларов.

Его мечта увидеть все страны мира брала свое начало из его безудержной любви к исследованиям неизведанного.

Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона


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«В какой-то момент я сосредоточился на создании жизни, которая позволила бы мне стать свободным».

На исследование каждой страны у блогера уходит около трех недель. Причем он предпочитает ходить на своих двоих, пренебрегая транспортом.

Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона


Вещи, которые всегда лежат в рюкзаке Уорда: бумажник, iPhone, паспорт, MacBook и «возможно, немного геля для волос». «Если у меня есть эти пять предметов, я выживу в дороге. Остальное можно и купить».

Путешествия вдохновили его не просто изучать мир, но и помогать людям. Теперь Джонни Уорд финансирует строительство школ в бедных районах стран Юго-Восточной Азии, где он и начал свое путешествие, не имея ничего.

Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона
Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона
Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона
Парень совершил кругосветку, заработав на путешествиях $1,5 миллиона
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 Теги: кругосветка, туризм

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Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
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