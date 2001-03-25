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Раздел: Отдых  
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Названы самые доступные города Европы для путешествий

Названы самые доступные города Европы для путешествийГде отдохнуть весной с минимумом затрат.

Первое место соответствующего рейтинга, составленного The Telegraph, занимает Краков, второе – Вильнюс и третье – Рига, передает Хроника.инфо со ссылкой на mastertura.com.ua.

Отдохнуть в Кракове, по мнению издания, можно за 165 евро, потратив на проживание 78 евро и 87 евро на текущие расходы. Ехать во второй по величине город Польши стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть рыночную площадь, которую называют самой большой средневековой площадью Европы.

Отдых в столице Литвы обойдется дороже на один евро: предполагается, что 77 евро турист потратит на текущие расходы и 89 евро – на проживание. На весенние каникулы в столице Латвии хватит около 173 евро, при этом проживание составит всего 62 евро.

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Также в топ вошли Варшава, Будапешт, Прага, Афины, Лиссабон, Дубровник и другие города.
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 Теги: Европа, города

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Сегодня, 15:11 » Автор: Анна Мартынова
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