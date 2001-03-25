Раздел: Отдых
Украинцы рассказали, что их больше всего раздражает в отдыхе за границей
Топ-6 проблем.
Несмотря на то, что с 11 июня 2017 года граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз, многие из украинцев нашли поводы для недовольства, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Претензии касаются как Европы в частности, так и зарубежных поездок вообще. Топ-6 вещей, которые раздражают украинцев за границей больше всего.
"Наши в городе"
Украинцы не очень любят встречи на курортах с соотечественниками и стараются по возможности избегать их.
"Я же от них отдохнуть поехал. Но в турецком или греческом отеле создается впечатление, что я из родного города никуда и не выезжал!" - объясняют жители Украины.
По словам менеджера одной из столичных туристических фирм Ольги Котиненко, просьба подобрать отель "чтоб там не было наших и русских" - не такая уж и редкость. Объяснения - примерно такие же: "хотим отдохнуть от сограждан".
А вот директор туристического агентства "Лазурный берег" Наталья Коломийчук утверждает, что подобные пожелания слышит нечасто, да и то в основном от людей, которые летят отдыхать со средним бюджетом или чуть ниже среднего.
Дело в том, поясняет Наталья, что в дорогих отелях люди, как правило, ведут себя пристойно. А если бюджет слишком мал, то на первый план выходят другие, более важные параметры.
Грязь
Одно из ожиданий от отдыха за границей - чистота. И когда этого нет, наступает разочарование и раздражение.
"На пляже полно мусора, сигареты и стаканчики. Не хватило только закопанного кукурузного кочана - и привет, Крым-2010!", "Я себе турецкие пляжи как-то по-другому представляла. Не ожидала увидеть столько же грязи, как в Бердянске", - жалуются возмущенные украинцы в соцсетях.
"Раньше на пляжах все время курсировал уборщик и был постоянный порядок, поэтому если кто-то и мусорил, это было незаметно. А в последние годы в массовых направлениях кризис. И если у отеля недостаточно персонала на уборку, это действительно ужасно выглядит", - объяснила Наталья Коломийчук.
"Всем спать!"
Неприятным сюрпризом для человека, впервые приехавшего в какой-нибудь европейский городок, может стать режим работы обменников, магазинов, аптек и даже кафе и ресторанов. Открывая двери ранним утром, хозяева, как правило, захлопывают их уже в 5-6 вечера. Так что кто не успел - тот опоздал.
Украинцы на форумах негодуют: "Сиеста в средиземноморских странах - это что-то. Люди, очнитесь! Вы живете и работаете в курортном городе! А туристам что 3-4 часа делать? Тоже спать?!", "Ну хотя бы аптеки можно не в 6 вечера закрывать? А если человеку лекарство нужно? И нам еще что-то не нравится с нашими круглосуточными магазинами и аптеками!".
Впрочем, и в странах без традиционной сиесты украинцев могут поджидать не меньшие сюрпризы.
"Нам крупно повезло, что мы приехали около 16:00, потому что в 18:00 наш отель закрывается! Как нам пояснили администраторы, зарегистрироваться можно в ларьке, который находится справа от входа (если стоять лицом к отелю). Но там - банк и магазины, никакого ларька нет! К тому же непонятно, как об этом должны узнать гости, которые приехали и уткнулись в закрытые двери. Я ночевала, наверное, в сотне отелей, но такого, чтобы после 18:00 в отеле не было вообще никого из персонала, еще не видела!" - поделилась впечатлениями о посещении Австрии киевлянка Наталья.
Дорого и очень дорого
Отправляясь в Европу, мы уже заранее готовы к тому, что там в сравнении с нашими зарплатами "все дорого". Так что сходить в Венскую оперу и попить кофе в Братиславе пока получается не у всех.
"Мы часто путешествуем с семьей и привыкли, что за 100 евро за ночь можем снять вполне приличный номер на троих с завтраками в "тройке" и даже "четверке". Однако в Лондоне этот номер не прошел: за эти же деньги мы сняли номер в третьеразрядной гостинице с таким крошечным санузлом, что для того, чтобы пройти от унитаза к душевой кабине, нужно было открывать дверь - по-другому не протиснуться! Казалось, после этого нас будет трудно чем-нибудь удивить, но Стокгольму это удалось. Здесь за 100 евро за ночь мы смогли найти только 5-метровую комнату с двухэтажной кроватью, удобствами на этаже и без окон. А обычный номер в "тройке" с завтраками обошелся нам в 200 евро за ночь на троих. При этом даже за эти деньги в отеле экономили как могли. Например, шведский стол на завтрак вообще не предполагал наличие горячих блюд - даже яичницы. Кроме того, не предусматривалась уборка. Шведы берегут электроэнергию и экологию, поэтому убирают раз в неделю, полотенца тоже не меняют. Так что администраторы сразу предупреждают: в номере по возможности ходить в тапочках и не мусорить. Для номера за 200 евро за ночь это показалось не просто удивительным, но и возмутительным!" - рассказала путешественница Татьяна.
Незнание английского
Английский язык является на сегодняшний день международным "туристическим" языком. Поэтому наши соотечественники очень раздражаются, если ни в отеле, ни в магазине, ни на улице ни с кем не могут найти общего языка.
"В Польше с этим еще можно жить: украинский и польский очень близки, так что в принципе можно как-то общаться. Практически не знают (или не хотят использовать) английский во Франции - французы являются ярыми приверженцами собственного языка. Тем не менее с ними можно как-то объясниться "на пальцах". Но самые неприятные неожиданности ждут туристов в Венгрии: если ваш собеседник не знает английского - вы не найдете с ним общий язык ни за что!" - жалуются украинцы
Читайте также: Украинцы рассказали, где планируют отдохнуть летом
Шведский стол
Разумеется, против самого шведского стола украинцы ничего не имеют. Нет ничего плохого в том, чтобы выбрать еду по своему вкусу. Но наши соотечественники умудряются даже такое во всех смыслах положительное дело превратить в настоящий ад.
"В прошлом году отдыхали в "четверке" в Турции. Каждый день в ресторане наступал Армагеддон. Вроде голодомор всемирный", "Я просто не понимаю эти горы еды за столом, и все вокруг набирают себе на тарелки настоящие "терриконы" и жрут, жрут, жрут…", "Бесит, когда понабирали 10 тарелок еды и ничего не съели - только расковыряли. Еще при этом и умничают: все включено, я за это заплатил! Ты, урод, заплатил за свой завтрак, а не за то, чтобы в утиль пошло несколько килограмм еды! Дикари!" - жалуются украинцы.
"В прошлом году отдыхали в Хорватии, у нас был включен завтрак и ужин. Так за 15 минут до ужина перед рестораном собиралась такая толпа, что люди занимали весь холл и стояли на ступеньках. За такие совсем немалые деньги - очередь за едой! Беспредел!" - добавляют жители Украины.
Кстати, добавляет Наталья Коломийчук, в дорогих отелях иногда очереди создают европейцы. Дело в том, что они не подходят сразу к понравившемуся блюду, а идут строго по кругу (у них так принято) и тем самым создают очередь.
Несмотря на то, что с 11 июня 2017 года граждане Украины могут посещать страны Евросоюза без виз, многие из украинцев нашли поводы для недовольства, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Претензии касаются как Европы в частности, так и зарубежных поездок вообще. Топ-6 вещей, которые раздражают украинцев за границей больше всего.
"Наши в городе"
Украинцы не очень любят встречи на курортах с соотечественниками и стараются по возможности избегать их.
"Я же от них отдохнуть поехал. Но в турецком или греческом отеле создается впечатление, что я из родного города никуда и не выезжал!" - объясняют жители Украины.
По словам менеджера одной из столичных туристических фирм Ольги Котиненко, просьба подобрать отель "чтоб там не было наших и русских" - не такая уж и редкость. Объяснения - примерно такие же: "хотим отдохнуть от сограждан".
А вот директор туристического агентства "Лазурный берег" Наталья Коломийчук утверждает, что подобные пожелания слышит нечасто, да и то в основном от людей, которые летят отдыхать со средним бюджетом или чуть ниже среднего.
Дело в том, поясняет Наталья, что в дорогих отелях люди, как правило, ведут себя пристойно. А если бюджет слишком мал, то на первый план выходят другие, более важные параметры.
Грязь
Одно из ожиданий от отдыха за границей - чистота. И когда этого нет, наступает разочарование и раздражение.
"На пляже полно мусора, сигареты и стаканчики. Не хватило только закопанного кукурузного кочана - и привет, Крым-2010!", "Я себе турецкие пляжи как-то по-другому представляла. Не ожидала увидеть столько же грязи, как в Бердянске", - жалуются возмущенные украинцы в соцсетях.
"Раньше на пляжах все время курсировал уборщик и был постоянный порядок, поэтому если кто-то и мусорил, это было незаметно. А в последние годы в массовых направлениях кризис. И если у отеля недостаточно персонала на уборку, это действительно ужасно выглядит", - объяснила Наталья Коломийчук.
"Всем спать!"
Неприятным сюрпризом для человека, впервые приехавшего в какой-нибудь европейский городок, может стать режим работы обменников, магазинов, аптек и даже кафе и ресторанов. Открывая двери ранним утром, хозяева, как правило, захлопывают их уже в 5-6 вечера. Так что кто не успел - тот опоздал.
Украинцы на форумах негодуют: "Сиеста в средиземноморских странах - это что-то. Люди, очнитесь! Вы живете и работаете в курортном городе! А туристам что 3-4 часа делать? Тоже спать?!", "Ну хотя бы аптеки можно не в 6 вечера закрывать? А если человеку лекарство нужно? И нам еще что-то не нравится с нашими круглосуточными магазинами и аптеками!".
Впрочем, и в странах без традиционной сиесты украинцев могут поджидать не меньшие сюрпризы.
"Нам крупно повезло, что мы приехали около 16:00, потому что в 18:00 наш отель закрывается! Как нам пояснили администраторы, зарегистрироваться можно в ларьке, который находится справа от входа (если стоять лицом к отелю). Но там - банк и магазины, никакого ларька нет! К тому же непонятно, как об этом должны узнать гости, которые приехали и уткнулись в закрытые двери. Я ночевала, наверное, в сотне отелей, но такого, чтобы после 18:00 в отеле не было вообще никого из персонала, еще не видела!" - поделилась впечатлениями о посещении Австрии киевлянка Наталья.
Дорого и очень дорого
Отправляясь в Европу, мы уже заранее готовы к тому, что там в сравнении с нашими зарплатами "все дорого". Так что сходить в Венскую оперу и попить кофе в Братиславе пока получается не у всех.
"Мы часто путешествуем с семьей и привыкли, что за 100 евро за ночь можем снять вполне приличный номер на троих с завтраками в "тройке" и даже "четверке". Однако в Лондоне этот номер не прошел: за эти же деньги мы сняли номер в третьеразрядной гостинице с таким крошечным санузлом, что для того, чтобы пройти от унитаза к душевой кабине, нужно было открывать дверь - по-другому не протиснуться! Казалось, после этого нас будет трудно чем-нибудь удивить, но Стокгольму это удалось. Здесь за 100 евро за ночь мы смогли найти только 5-метровую комнату с двухэтажной кроватью, удобствами на этаже и без окон. А обычный номер в "тройке" с завтраками обошелся нам в 200 евро за ночь на троих. При этом даже за эти деньги в отеле экономили как могли. Например, шведский стол на завтрак вообще не предполагал наличие горячих блюд - даже яичницы. Кроме того, не предусматривалась уборка. Шведы берегут электроэнергию и экологию, поэтому убирают раз в неделю, полотенца тоже не меняют. Так что администраторы сразу предупреждают: в номере по возможности ходить в тапочках и не мусорить. Для номера за 200 евро за ночь это показалось не просто удивительным, но и возмутительным!" - рассказала путешественница Татьяна.
Незнание английского
Английский язык является на сегодняшний день международным "туристическим" языком. Поэтому наши соотечественники очень раздражаются, если ни в отеле, ни в магазине, ни на улице ни с кем не могут найти общего языка.
"В Польше с этим еще можно жить: украинский и польский очень близки, так что в принципе можно как-то общаться. Практически не знают (или не хотят использовать) английский во Франции - французы являются ярыми приверженцами собственного языка. Тем не менее с ними можно как-то объясниться "на пальцах". Но самые неприятные неожиданности ждут туристов в Венгрии: если ваш собеседник не знает английского - вы не найдете с ним общий язык ни за что!" - жалуются украинцы
Читайте также: Украинцы рассказали, где планируют отдохнуть летом
Шведский стол
Разумеется, против самого шведского стола украинцы ничего не имеют. Нет ничего плохого в том, чтобы выбрать еду по своему вкусу. Но наши соотечественники умудряются даже такое во всех смыслах положительное дело превратить в настоящий ад.
"В прошлом году отдыхали в "четверке" в Турции. Каждый день в ресторане наступал Армагеддон. Вроде голодомор всемирный", "Я просто не понимаю эти горы еды за столом, и все вокруг набирают себе на тарелки настоящие "терриконы" и жрут, жрут, жрут…", "Бесит, когда понабирали 10 тарелок еды и ничего не съели - только расковыряли. Еще при этом и умничают: все включено, я за это заплатил! Ты, урод, заплатил за свой завтрак, а не за то, чтобы в утиль пошло несколько килограмм еды! Дикари!" - жалуются украинцы.
"В прошлом году отдыхали в Хорватии, у нас был включен завтрак и ужин. Так за 15 минут до ужина перед рестораном собиралась такая толпа, что люди занимали весь холл и стояли на ступеньках. За такие совсем немалые деньги - очередь за едой! Беспредел!" - добавляют жители Украины.
Кстати, добавляет Наталья Коломийчук, в дорогих отелях иногда очереди создают европейцы. Дело в том, что они не подходят сразу к понравившемуся блюду, а идут строго по кругу (у них так принято) и тем самым создают очередь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
178
0
Оставьте свой комментарий