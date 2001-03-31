Раздел: Отдых
Где этим летом можно отдохнуть за 300 долларов
Отдых в Турции и Египте немного подорожает.
В этом году украинцы более активно бронируют туры на лето. Но из-за подорожания топлива и увеличения наплыва туристов отельеры в Турции, которая остается одним из самых популярных направлений, пообещали повысить цены на летний отдых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Президент Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и менеджеров отелей Эркан Ягджи отмечал, что они должны добиться баланса между стоимостью и качественным сервисом. Именно поэтому необходимо обновить прейскурант на гостиничные услуги. При этом, цены будут расти постепенно.
"Да, цены несколько вырастут за счет того, что многие отели в Турции сделали в этом году реновацию. Уже сейчас мы видим, что отели на сезон заполнены почти на 60%. По Египту пока роста цен не прогнозируем", – отметили в "Join UP!".
В одном из отечественных туроператоров рассказали о средних ценах на популярные направления, которые ожидаются этим летом. Так, тур на Бали на 10 дней, который включает в себя перелет, трансфер и проживание, обойдется от 800 долл. На Египет и Турцию цены схожи, в среднем, придется потратить около 600 долл.
Отдых на самом крупном острове из архипелага Канарских островов – Тенерифе, будет стоить от 500 евро за 10 дней. Тур также включает в себя проживание, перелет и трансфер. Отдых в испанских Коста-Брава и Коста-Дорада обойдется от 400 евро за 7 дней.
Цена тура на остров Хайнань, который также активно набирает популярность среди туристов, стартует от 600 долл. А вот отдых на Кипре и в Черногории может стать одним из самых экономных вариантов – 320 евро и 300 долл. соответственно.
Тревел-эксперт Андрей Николаев также посоветовал обратить внимание на менее популярные, но не менее интересные направления, например, такие, как страны Центральной Азии.
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"Я бы посоветовал обратить внимание на страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Чарынский каньон и озера Каинды и Иссык-Куль, Памирский тракт, древнейшие города Узбекистана. Например, городу Хива уже более 2500 лет. Кухня, история и культура этих стран очень интересны и самое главное, что туда не дошел массовый туризм. Также стоит обратить внимание на такие страны, как Мьянма, Куба и др., которые очень сильно меняются под воздействием потока туристов", – советует Андрей Николаев.
В этом году украинцы более активно бронируют туры на лето. Но из-за подорожания топлива и увеличения наплыва туристов отельеры в Турции, которая остается одним из самых популярных направлений, пообещали повысить цены на летний отдых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Президент Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и менеджеров отелей Эркан Ягджи отмечал, что они должны добиться баланса между стоимостью и качественным сервисом. Именно поэтому необходимо обновить прейскурант на гостиничные услуги. При этом, цены будут расти постепенно.
"Да, цены несколько вырастут за счет того, что многие отели в Турции сделали в этом году реновацию. Уже сейчас мы видим, что отели на сезон заполнены почти на 60%. По Египту пока роста цен не прогнозируем", – отметили в "Join UP!".
В одном из отечественных туроператоров рассказали о средних ценах на популярные направления, которые ожидаются этим летом. Так, тур на Бали на 10 дней, который включает в себя перелет, трансфер и проживание, обойдется от 800 долл. На Египет и Турцию цены схожи, в среднем, придется потратить около 600 долл.
Отдых на самом крупном острове из архипелага Канарских островов – Тенерифе, будет стоить от 500 евро за 10 дней. Тур также включает в себя проживание, перелет и трансфер. Отдых в испанских Коста-Брава и Коста-Дорада обойдется от 400 евро за 7 дней.
Цена тура на остров Хайнань, который также активно набирает популярность среди туристов, стартует от 600 долл. А вот отдых на Кипре и в Черногории может стать одним из самых экономных вариантов – 320 евро и 300 долл. соответственно.
Тревел-эксперт Андрей Николаев также посоветовал обратить внимание на менее популярные, но не менее интересные направления, например, такие, как страны Центральной Азии.
Читайте также: Названы самые доступные города Европы для путешествий
"Я бы посоветовал обратить внимание на страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Чарынский каньон и озера Каинды и Иссык-Куль, Памирский тракт, древнейшие города Узбекистана. Например, городу Хива уже более 2500 лет. Кухня, история и культура этих стран очень интересны и самое главное, что туда не дошел массовый туризм. Также стоит обратить внимание на такие страны, как Мьянма, Куба и др., которые очень сильно меняются под воздействием потока туристов", – советует Андрей Николаев.
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