Раздел: Отдых
Названы самые дешевые в мире лоукостеры
Дешевле некуда.
Сервис бронирования путешествий Rome2Rio опубликовал рейтинг самых дешевых авиалиний мира. Лидирующее место в нем занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на otpusk.com.
Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. У австралийского лоукостера стоимость 1 км составляет 6 центов.
На второй и третьей позициях разместились азиатские авиалинии – AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).
Вслед за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar и Etihad в ОАЭ (10 центов).
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ТОП-10 самых бюджетных компаний:
Tigerair Australia – 0,06 долл.
AirAsia X – 0,07 долл.
Indonesia AirAsia – 0,08 долл.
Jetstar – 0,09 долл.
Etihad – 0,1 долл.
Citilink Indonesia – 0,1 долл.
WOW air – 0,1 долл.
Oman Air – 0,1 долл.
Lion Mentari Airlines – 0,1 долл.
Ryanair – 0,1 долл.
Сервис бронирования путешествий Rome2Rio опубликовал рейтинг самых дешевых авиалиний мира. Лидирующее место в нем занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на otpusk.com.
Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. У австралийского лоукостера стоимость 1 км составляет 6 центов.
На второй и третьей позициях разместились азиатские авиалинии – AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).
Вслед за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar и Etihad в ОАЭ (10 центов).
Читайте также: Названы самые дорогие и дешевые города для жизни
ТОП-10 самых бюджетных компаний:
Tigerair Australia – 0,06 долл.
AirAsia X – 0,07 долл.
Indonesia AirAsia – 0,08 долл.
Jetstar – 0,09 долл.
Etihad – 0,1 долл.
Citilink Indonesia – 0,1 долл.
WOW air – 0,1 долл.
Oman Air – 0,1 долл.
Lion Mentari Airlines – 0,1 долл.
Ryanair – 0,1 долл.
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