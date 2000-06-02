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Раздел: Отдых  
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Достопримечательности Рима, которые не осаждают толпы туристов

Достопримечательности Рима, которые не осаждают толпы туристовРим скрывает огромное количество интересных мест.

Увидеть красоту Рима можно без очередей и толп туристов. Гид по альтернативам главных достопримечательностей подготовил известный журналист Раф Казерт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Написать альтернативный путеводитель по Риму автор решил после того, как во время посещения итальянской столицы не смог попасть в Музеи Ватикана из-за наплыва туристов. Тогда он нашел в городе не менее прекрасные, но гораздо менее популярные достопримечательности, к которым не ломятся туристы.

Итак, вместо того, чтобы идти внутрь Колизея, он советует посмотреть на символ Рима с улицы, после чего отправиться к античному памятнику "Термы Каракаллы" – руины древних бань, где сохранились лучшие образцы старинной римской мозаики.

Чтобы не пытаться разглядеть произведения искусства в Музеях Ватикана из-за плеч многочисленных туристов, Раф Казерт рекомендует отправиться в Галерею Дориа-Памфли. В пяти залах представлено богатое собрание итальянской живописи, о котором не подозревают большинство гостей столицы. Например, среди экспонатов – всемирно известный Портрет Иннокентия Х работы Веласкеса.

Альтернативой посещения Пьяцца Навона и лицезрения в толпе людей скульптур Фонтана четырех рек журналист предлагает визит в малоизвестную церковь Санта-Мария-делла-Виттория. Здесь находится один из шедевров барокко – скульптура "Экстаз святой Терезы".

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Кроме того, Казерт советует вообще отказаться от посещения известных европейских городов, которые переполнены туристами, в пользу менее раскрученных. Так, вместо Амстердама он советует съездить в близлежащий Утрехт, где тоже есть каналы и они не менее грандиозны. Вместо Флоренции можно поехать в Феррару, а вместо Брюгге - в Гент.
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 Теги: Рим, достопримечательности

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Сегодня, 13:53 » Автор: Анна Мартынова
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