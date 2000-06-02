Достопримечательности Рима, которые не осаждают толпы туристов

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Некоторые туристические места в реальности выглядят совсем не так, как на картинках.

Китайские туристы после посещения Словакии остаются в восторге, поэтому они стали заинтересованы в привлечении туристического потока. С каждым годом поток туристов в Словакию увеличивается, что приносит стране небывалую прибыль. Власти Словакии намерены сделать все возможное для того, чтобы способствовать привлечению еще