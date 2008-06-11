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Раздел: Отдых  
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Названы лучшие места для пикника в Киеве

Названы лучшие места для пикника в КиевеПроводите больше времени на свежем воздухе.

В Киеве есть много мест, куда можно отправиться на пикник. Там вы можете отдохнуть от суеты и насладиться природой. В подборке собраны самые популярные, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Парк Феофания

Названы лучшие места для пикника в Киеве


На его территория - прогулочные аллеи, несколько озер, источники с целительной водой и Свято-Пантелеймоновский собор. Расположиться на маленький пикник можно в беседках, у фонтанчиков, на просторных лужайках.

Парк "Муромец"

Названы лучшие места для пикника в Киеве


Большая зеленая зона между левым и правым берегом Днепра в урочище Черторой. Парк Дружбы народов считается одним из самых популярных мест Киева для отдыха, где можно жарить шашлыки, лежать на пляже и купаться, арендовать лодку или катамаран, устраивать командные конкурсы на природе и так далее.

Пуща-Водица

Названы лучшие места для пикника в Киеве


Здесь расположено много озер и песчаных пляжей, кафе и магазинов, станций проката лодок и катамаранов.

Арка Дружбы народов

Названы лучшие места для пикника в Киеве


С обзорной площадки открываются панорамные виды на Подол, Оболонь, Гидропарк, Труханов остров.

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Двор Дома ученых в Киеве

Дворик расположен в самом сердце города по ул. Владимирская, 45-а, однако он малолюден. Во дворике среди ив спрятались резные деревянные скамейки. Вечерами здесь зажигаются фонари.
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 Теги: Киев, пикник

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Сегодня, 17:25 » Автор: Анна Мартынова
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