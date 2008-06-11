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Названы лучшие места для пикника в Киеве

Названы лучшие места для пикника в Киеве

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Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон В числе актуальных мест для путешествий оказались Гонконг, Тбилиси и Париж.