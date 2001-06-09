» » Названы самые комфортные страны для жизни вегетарианцев
Раздел: Отдых  
0

Названы самые комфортные страны для жизни вегетарианцев

Названы самые комфортные страны для жизни вегетарианцевЗдесь есть большой выбор ресторанов для вегетарианцев.

Британский ресурс The Eco составил список лучших стран для вегетарианцев, возглавила рейтинг - Швейцария, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Исследование проводили в 26 странах Европы. Страны были ранжированы по нескольким критериям - по количеству вегетарианских ресторанов на 100 000 человек, ежегодному потреблению мяса в расчете на одного человека и средней цене 1 кг мяса в каждой стране.

Лидерство Швейцарии в рейтинге эксперты объясняют тем, что первый в мире веганский ресторан, Hiltl, открылся именно в этой стране еще в далеком 1898 году и с тех пор она по праву считается пионером в это сфере. Мясо в Швейцарии - самое дорогое в Европе (около 870 грн за килограмм), что снижает стимул к его потреблению. По оценкам экспертов, почти половина 15-34-летних в стране полностью прекратили есть мясо или значительно ограничили его количество в рационе.

Далее в рейтинге лучших стран для вегетарианцев расположились Финляндия, Норвегия и Швеция, тем самым подтверждая передовую и экосознательную репутацию скандинавских стран. Замыкает пятерку лучших – Великобритания.

При этом худшим местом в Европе для тех, кто не ест мясо, назвали Португалию, занимающую четвертое место по потреблению мяса в Европе. Отмечается, что в этой стране крайне мало вегетарианских ресторанов. При это Португалия 15-я в Европе по стоимости мяса, а это означает, что здесь существует небольшой экономический стимул для перехода на растительный рацион. Оказалась в списке худших и Украина – она занимает в рейтинге 7 место, а заключает антирейтинг Польша.

Далее приводим полный рейтинг лучших и худших для веганов стран.

10 лучших мест для вегетарианцев в Европе

1. Швейцария

2. Финляндия

3. Норвегия

4. Швеция

5. Соединенное Королевство

6. Бельгия

7. Венгрия

8. Италия

9. Эстония

10. Ирландия

Читайте также: Названы самые комфортные для жизни города Украины

10 худших мест для вегетарианцев в Европе

1. Португалия

2. Дания

3. Литва

4. Россия

5. Греция

6. Хорватия

7. Украина

8. Франция

9. Болгария

10. Польша
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вегетарианство, страны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:46 » Автор: Анна Мартынова
     113
     0

Похожие новости по теме

Названы самые счастливые страны по версии ООН Названы самые счастливые страны по версии ООН

США опустились в рейтинге.

Названы самые счастливые страны в мире Названы самые счастливые страны в мире

Украина в этом рейтинге занимает 132-е место.

Названы самые дорогие города мира Названы самые дорогие города мира

Из 10 самых дорогих городов в мире семь находятся в Швейцарии

Обнародован рейтинг стран с самым высоким качеством жизни Обнародован рейтинг стран с самым высоким качеством жизни

Норвегия заняла первое место в рейтинге

Лучшие города мира для вегетарианцев Лучшие города мира для вегетарианцев

В некоторых городах мира к вегетарианству относятся более дружелюбно


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх