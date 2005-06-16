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Раздел: Отдых  
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Жители Барселоны протестуют из-за наплыва туристов

Жители Барселоны протестуют из-за наплыва туристовТуристы мешают жить простым жителям города.

В Барселоне проходят протесты местных активистов против массового туризма в городе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Активисты в масках атаковали известные скульптуры Антонио Гауди в парке Гуэля, прикрепили себя к ним с помощью цепей и выступили с плакатами против массового туризма в Барселоне, так как он приносит больше вреда, чем пользы", – пишет издание.

По данным портала, массовый туризм создает неудобства жителям города, негативно отражается и на сельской местности, поскольку путешественники не заботятся о культурном наследии и мусорят. Также туризм негативно влияет на рынок труда, предоставляя жителям вакансии в качестве дешевой рабочей силы в сфере обслуживания.

Как заявила антитуристическая группа Arran, демонстрация была только началом летней кампании против туристов.

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"Наша организация не может принять текущую модель туризма в Испании, которая также распространена в Валенсии и на Балеарских островах. Она учитывает только экономические интересы страны и при этом ухудшает жизнь местного населения", – цитирует издание ее представителей.

Полиция прибыла на место действия, активистов арестовали.
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 Теги: Барселона, туристы

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Сегодня, 15:25 » Автор: Анна Мартынова
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