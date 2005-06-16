Жители Барселоны протестуют из-за наплыва туристов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Египет открыл программу медицинского туризма Новая система медицинского туризма в стране направлена на профилактику и лечение гепатита C.

Власти Барселоны намерены избавиться от "лишних" туристов Предполагается, что в городе больше не будут строить отели и выдавать лицензии туристическим объектам.