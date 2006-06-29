Раздел: Отдых
Туристам из «безвизовых стран» будет сложнее попасть в ЕС
Нововведение может заработать с 2021 года.
Сегодня, 5 июля, Европарламент рассмотрит вопрос о дополнительной проверке для туристов, желающих посетить страны Евросоюза по режиму безвиза, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Туристы из "безвизовых стран" должны будут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествия (ETIAS).
Эта идея может быть воплощена в жизнь уже в 2021 году.
Как заявил евродепутат от Венгрии Кинга Галь, эта проверка не будет создавать какие-то проблемы для постоянных путешественников.
"Это будет несложный процесс, просто онлайн-проверка, которую люди смогут пройти перед поездкой в ЕС", - сказала она.
Граждане "безвизовых стран" должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. В заявке, среди прочего, будут вопросы по уголовным делам в прошлом или посещение заявителями зон конфликта. Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу после прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.
Согласно проекту, "авторизация" будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Авторизация будет бесплатной для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.
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Решение разрешить или запретить въезд будут принимать пограничники.
Сегодня, 5 июля, Европарламент рассмотрит вопрос о дополнительной проверке для туристов, желающих посетить страны Евросоюза по режиму безвиза, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Туристы из "безвизовых стран" должны будут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествия (ETIAS).
Эта идея может быть воплощена в жизнь уже в 2021 году.
Как заявил евродепутат от Венгрии Кинга Галь, эта проверка не будет создавать какие-то проблемы для постоянных путешественников.
"Это будет несложный процесс, просто онлайн-проверка, которую люди смогут пройти перед поездкой в ЕС", - сказала она.
Граждане "безвизовых стран" должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. В заявке, среди прочего, будут вопросы по уголовным делам в прошлом или посещение заявителями зон конфликта. Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу после прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.
Согласно проекту, "авторизация" будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Авторизация будет бесплатной для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Решение разрешить или запретить въезд будут принимать пограничники.
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