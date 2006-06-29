Раздел: Отдых
Названы лучшие в мире города для велосипедистов
Здесь для них созданы идеальные условия.
Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне на выставке «Езжай на велосипеде! Завоевание города» представил успешно реализованные концепции городского планирования, которые стимулируют людей пересаживаться с автомобиля на велосипед и делают жизнь в урбанистической среде комфортной и приятной, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Примерами служат города со всего мира: от Гронингена в Нидерландах до американского Портланда.
Итак, велосипедными столицами мира считаются:
Гронинген (Нидерланды)
В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр города пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60% транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов чистый воздух именно в Гронингене.
Утрехт (Нидерланды)
По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. Велосипедов здесь вдвое больше, чем машин. В Утрехте, четвертом по величине городе Нидерландов, для велосипедистов и пешеходов построены мосты-бульвары с зелеными насаждениями, позволяющие быстро добраться из одной точки в другую.
Лиллестрем (Норвегия)
Стильной и практичной парковкой для двухколесных может уже сейчас похвастаться Лиллестрем - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает 394 велосипеды.
Копенгаген (Дания)
В Копенгагене велосипедная инфраструктура была заложена еще в 1930-е годы. Но в течение десятилетий символом личной свободы для датчан был автомобиль. Ситуация изменилась, когда в столице Дании перепроектировали под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы, в которых теперь много зелени и зон отдыха.
Мюнстер (Германия)
Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. В Карлсруэ, например, где 200 лет назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городские перепланировки проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.
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Портленд (США)
Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Теперь ситуация изменилась. Американцы тоже оценили преимущества «безмоторной машины» и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.
Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне на выставке «Езжай на велосипеде! Завоевание города» представил успешно реализованные концепции городского планирования, которые стимулируют людей пересаживаться с автомобиля на велосипед и делают жизнь в урбанистической среде комфортной и приятной, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Примерами служат города со всего мира: от Гронингена в Нидерландах до американского Портланда.
Итак, велосипедными столицами мира считаются:
Гронинген (Нидерланды)
В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр города пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60% транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов чистый воздух именно в Гронингене.
Утрехт (Нидерланды)
По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. Велосипедов здесь вдвое больше, чем машин. В Утрехте, четвертом по величине городе Нидерландов, для велосипедистов и пешеходов построены мосты-бульвары с зелеными насаждениями, позволяющие быстро добраться из одной точки в другую.
Лиллестрем (Норвегия)
Стильной и практичной парковкой для двухколесных может уже сейчас похвастаться Лиллестрем - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает 394 велосипеды.
Копенгаген (Дания)
В Копенгагене велосипедная инфраструктура была заложена еще в 1930-е годы. Но в течение десятилетий символом личной свободы для датчан был автомобиль. Ситуация изменилась, когда в столице Дании перепроектировали под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы, в которых теперь много зелени и зон отдыха.
Мюнстер (Германия)
Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. В Карлсруэ, например, где 200 лет назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городские перепланировки проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Портленд (США)
Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Теперь ситуация изменилась. Американцы тоже оценили преимущества «безмоторной машины» и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.
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