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Названы лучшие в мире города для велосипедистов

Названы лучшие в мире города для велосипедистов Здесь для них созданы идеальные условия.

Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне на выставке «Езжай на велосипеде! Завоевание города» представил успешно реализованные концепции городского планирования, которые стимулируют людей пересаживаться с автомобиля на велосипед и делают жизнь в урбанистической среде комфортной и приятной, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Примерами служат города со всего мира: от Гронингена в Нидерландах до американского Портланда.

Итак, велосипедными столицами мира считаются:

Гронинген (Нидерланды)

В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр города пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60% транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов чистый воздух именно в Гронингене.

Утрехт (Нидерланды)

По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. Велосипедов здесь вдвое больше, чем машин. В Утрехте, четвертом по величине городе Нидерландов, для велосипедистов и пешеходов построены мосты-бульвары с зелеными насаждениями, позволяющие быстро добраться из одной точки в другую.

Лиллестрем (Норвегия)

Стильной и практичной парковкой для двухколесных может уже сейчас похвастаться Лиллестрем - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает 394 велосипеды.

Копенгаген (Дания)

В Копенгагене велосипедная инфраструктура была заложена еще в 1930-е годы. Но в течение десятилетий символом личной свободы для датчан был автомобиль. Ситуация изменилась, когда в столице Дании перепроектировали под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы, в которых теперь много зелени и зон отдыха.

Мюнстер (Германия)

Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. В Карлсруэ, например, где 200 лет назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городские перепланировки проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

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Портленд (США)

Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Теперь ситуация изменилась. Американцы тоже оценили преимущества «безмоторной машины» и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.
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 Теги: велосипедист, туризм

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Сегодня, 17:42 » Автор: Анна Мартынова
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