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Раздел: Отдых  
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Названы самые популярные туристические направления в мире

Названы самые популярные туристические направления в миреЛучшие места для отдыха.

Время отпусков в самом разгаре. Но искушенному туристу так сложно определиться с маршрутом на время долгожданного отдыха. Турция и Египет уже надоели? Крым весь исколесили? Хочется чего-то нового?

Предлагаем несколько альтернативных направлений, которые вас не оставят равнодушными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мир идей.

Голубая лагуна, Гриндавик, Исландия
 Исландия – самое модное туристическое направление уже несколько последних лет. Популярнейшая местная достопримечательность, куда любят наведываться туристы, Голубая лагуна, которая является геотермальным источником. Люди, которые побывали здесь, утверждают, что вода, обогащённая минерами, чудесным образом оздоравливает кожу. А о чудесных пейзажах, радующих глаз, и говорить не приходится.
Названы самые популярные туристические направления в мире


Мачу-Пикчу, Перу
Это место просто окутано тайнами. Длительное время, более 400 лет, оно было сокрыто от людских глаз непроходимыми джунглями. Достоянием общественности руины древнего поселения стали после 1911 года, когда были найдены, благодаря археологической экспедиции.
Названы самые популярные туристические направления в мире


Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, Калифорния
Мост является одним из самых длинных во всем мире. Его протяженность достигает более двух с половиной километров. Творение американского инженера Джозефа Страусса соединило Сан-Франциско и живописный округ Марин и стало символом Калифорнии.
Названы самые популярные туристические направления в мире


Аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция
 Это самая популярная достопримечательность Франции. В некоторых источниках этот остров-скалу называют «Гора Святого Михаила». Если верить преданию, строительством храма в этом месте занимался епископ Авранша Обером по велению Архангела Михаила. Город и монастырь очень хорошо сохранились до наших дней.
Названы самые популярные туристические направления в мире


Великая Китайская стена, Китай
Самое грандиозное строение в истории человечества. Благодаря своим размерам (более 5 тыс.км) и архитектуре, стена стала седьмым чудом света, которое привлекает к себе множество туристов.
Названы самые популярные туристические направления в мире


Скалы Мохер, графство Клэр, Ирландия
Ирландия – очень живописная страна. Скалы Мохер, распложенные в графстве Клэр, самая известная достопримечательность и особенно привлекательна для отчаянных путешественников. Но стоит знать, что в этом месте довольно часто люди сводят счеты с жизнью.
Названы самые популярные туристические направления в мире


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Ангкор-Ват, Сием-Реап, Камбоджа

Ангкор – место сосредоточения руин поселений древней Кхмерской империи. Здесь можно увидеть созвездия древних кхмерских городов, которые являются самостоятельными единицами, но при этом взаимосвязаны между собой. Сложная трехуровневая конструкция имеет множество лестниц и переходов, которые тяжело сразу разглядеть из-за пяти башен. Как видите, на планете есть еще очень много красивых мест, которые не менее интересны и популярны. Если вы устали бездумно валяться в шезлонге или бесцельно бродить по сувенирным лавочкам, поинтересуйтесь новыми туристическими направлениями, возможно, это станет началом вашего нового увлекательного путешествия.
Названы самые популярные туристические направления в мире
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Сегодня, 10:12 » Автор: Ирина Шевченко
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