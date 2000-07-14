Раздел: Отдых
Названы самые популярные туристические направления в мире
Лучшие места для отдыха.
Время отпусков в самом разгаре. Но искушенному туристу так сложно определиться с маршрутом на время долгожданного отдыха. Турция и Египет уже надоели? Крым весь исколесили? Хочется чего-то нового?
Предлагаем несколько альтернативных направлений, которые вас не оставят равнодушными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мир идей.
Голубая лагуна, Гриндавик, Исландия
Исландия – самое модное туристическое направление уже несколько последних лет. Популярнейшая местная достопримечательность, куда любят наведываться туристы, Голубая лагуна, которая является геотермальным источником. Люди, которые побывали здесь, утверждают, что вода, обогащённая минерами, чудесным образом оздоравливает кожу. А о чудесных пейзажах, радующих глаз, и говорить не приходится.
Мачу-Пикчу, Перу
Это место просто окутано тайнами. Длительное время, более 400 лет, оно было сокрыто от людских глаз непроходимыми джунглями. Достоянием общественности руины древнего поселения стали после 1911 года, когда были найдены, благодаря археологической экспедиции.
Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, Калифорния
Мост является одним из самых длинных во всем мире. Его протяженность достигает более двух с половиной километров. Творение американского инженера Джозефа Страусса соединило Сан-Франциско и живописный округ Марин и стало символом Калифорнии.
Аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция
Это самая популярная достопримечательность Франции. В некоторых источниках этот остров-скалу называют «Гора Святого Михаила». Если верить преданию, строительством храма в этом месте занимался епископ Авранша Обером по велению Архангела Михаила. Город и монастырь очень хорошо сохранились до наших дней.
Великая Китайская стена, Китай
Самое грандиозное строение в истории человечества. Благодаря своим размерам (более 5 тыс.км) и архитектуре, стена стала седьмым чудом света, которое привлекает к себе множество туристов.
Скалы Мохер, графство Клэр, Ирландия
Ирландия – очень живописная страна. Скалы Мохер, распложенные в графстве Клэр, самая известная достопримечательность и особенно привлекательна для отчаянных путешественников. Но стоит знать, что в этом месте довольно часто люди сводят счеты с жизнью.
Читайте также: Названы самые популярные политики 2015 года. Фото
Ангкор-Ват, Сием-Реап, Камбоджа
Ангкор – место сосредоточения руин поселений древней Кхмерской империи. Здесь можно увидеть созвездия древних кхмерских городов, которые являются самостоятельными единицами, но при этом взаимосвязаны между собой. Сложная трехуровневая конструкция имеет множество лестниц и переходов, которые тяжело сразу разглядеть из-за пяти башен. Как видите, на планете есть еще очень много красивых мест, которые не менее интересны и популярны. Если вы устали бездумно валяться в шезлонге или бесцельно бродить по сувенирным лавочкам, поинтересуйтесь новыми туристическими направлениями, возможно, это станет началом вашего нового увлекательного путешествия.
Время отпусков в самом разгаре. Но искушенному туристу так сложно определиться с маршрутом на время долгожданного отдыха. Турция и Египет уже надоели? Крым весь исколесили? Хочется чего-то нового?
Предлагаем несколько альтернативных направлений, которые вас не оставят равнодушными, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мир идей.
Голубая лагуна, Гриндавик, Исландия
Исландия – самое модное туристическое направление уже несколько последних лет. Популярнейшая местная достопримечательность, куда любят наведываться туристы, Голубая лагуна, которая является геотермальным источником. Люди, которые побывали здесь, утверждают, что вода, обогащённая минерами, чудесным образом оздоравливает кожу. А о чудесных пейзажах, радующих глаз, и говорить не приходится.
Мачу-Пикчу, Перу
Это место просто окутано тайнами. Длительное время, более 400 лет, оно было сокрыто от людских глаз непроходимыми джунглями. Достоянием общественности руины древнего поселения стали после 1911 года, когда были найдены, благодаря археологической экспедиции.
Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, Калифорния
Мост является одним из самых длинных во всем мире. Его протяженность достигает более двух с половиной километров. Творение американского инженера Джозефа Страусса соединило Сан-Франциско и живописный округ Марин и стало символом Калифорнии.
Аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция
Это самая популярная достопримечательность Франции. В некоторых источниках этот остров-скалу называют «Гора Святого Михаила». Если верить преданию, строительством храма в этом месте занимался епископ Авранша Обером по велению Архангела Михаила. Город и монастырь очень хорошо сохранились до наших дней.
Великая Китайская стена, Китай
Самое грандиозное строение в истории человечества. Благодаря своим размерам (более 5 тыс.км) и архитектуре, стена стала седьмым чудом света, которое привлекает к себе множество туристов.
Скалы Мохер, графство Клэр, Ирландия
Ирландия – очень живописная страна. Скалы Мохер, распложенные в графстве Клэр, самая известная достопримечательность и особенно привлекательна для отчаянных путешественников. Но стоит знать, что в этом месте довольно часто люди сводят счеты с жизнью.
Читайте также: Названы самые популярные политики 2015 года. Фото
Ангкор-Ват, Сием-Реап, Камбоджа
Ангкор – место сосредоточения руин поселений древней Кхмерской империи. Здесь можно увидеть созвездия древних кхмерских городов, которые являются самостоятельными единицами, но при этом взаимосвязаны между собой. Сложная трехуровневая конструкция имеет множество лестниц и переходов, которые тяжело сразу разглядеть из-за пяти башен. Как видите, на планете есть еще очень много красивых мест, которые не менее интересны и популярны. Если вы устали бездумно валяться в шезлонге или бесцельно бродить по сувенирным лавочкам, поинтересуйтесь новыми туристическими направлениями, возможно, это станет началом вашего нового увлекательного путешествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
217
0
Также советуем посмотреть
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
Оставьте свой комментарий