» » Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-Йорке
Раздел: Отдых  
0

Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-Йорке

Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-ЙоркеПять самых романтичных развлечений знаменитого мегаполиса.

Для кого-то Нью-Йорк — мегаполис и финансовая столица, а для кого-то — один из самых романтичных городов планеты. Здесь Керри полюбила мистера Бига, Гэтсби устраивал безумные вечеринки, Холли Голайтли завтракала у витрины Тиффани, а «Друзья» безостановочно пили кофе. Сюда можно приехать с любимым, чтобы тоже пережить несколько романтичных моментов, и для этого стоит, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 7ya.

1. Подняться на смотровую площадку Эмпайр-стейт-билдинг
Истинное воплощение настоящей романтики Нью-Йорка и отличное место для признания в любви — знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Обязательно посетите его смотровые площадки на 86 и 102 этажах. Они открывают взгляду блистательную панораму города, а в ясный день можно увидеть Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, Пенсильванию и Делавэр. Находясь на высоте 1050 футов над шумными улицами Нью-Йорка, можно рассмотреть город через стекло павильона, а самые храбрые увидят его с площадки под открытым небом, окружающей здание.
Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-Йорке


2. Полетать на вертолете над Нью-Йорком
Еще одним из самых романтичных развлечений в Нью-Йорке по праву считается полет на вертолете над городом. Полет длится в среднем 10-15 минут, за это время вы увидите самые знаменитые достопримечательности: реку Гудзон, статую Свободы, остров Эллис и Финансовый квартал, знаменитые небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг, здание компании Крайслер, здание международной сети розничной торговли Woolworth. Взгляните на мост Джорджа Вашингтона и Центральный парк с вертолета.
Если вы планируете такой полет, учтите, что бронировать его нужно не позднее, чем за 48 часов до вылета.
Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-Йорке


3. Совершить вечерний круиз
После захода солнца район Манхэттен полностью меняет свой облик. Повсюду сияют огни, остров становится похож на новогоднюю гирлянду. После прогулки можно полюбоваться Манхэттеном с воды и совершить круиз на белоснежном лайнере, неспешно потягивая ваши любимые коктейли. Более романтичный вариант круиза — во время заката, когда небоскребы освещаются красочными солнечными лучами.
Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-Йорке

Круизное судно отбывает вниз по реке Гудзон, движется вокруг Бэттери, вверх по Восточной реке и обратно к 42 улице. Во время поездки вы увидите знаменитую панораму небоскребов, статую Свободы и многочисленные достопримечательности. Вас ждут красивые панорамы Нью-Йорка, вкусная еда и танцы под руководством диджея.

4. Прокатиться в карете по Центральному парку
Что может быть романтичнее, чем прогулка в карете по одному из самых красивых парков мира? Разделите это удовольствие с любимым человеком или лучшими друзьями и отправляйтесь в путь. Легко представить, будто вы перенеслись на несколько веков назад, так как вместо привычного шума мотора вас будет сопровождать стук копыт и позвякивание упряжи.
Извозчик выступит в роли гида и расскажет об интересных местах в Центральном Парке. Вы увидите пруд, множество известных статуй, каток Уоллмэн-ринк, карусель, Овечий луг, Зоопарк, здание Сан-Ремо и места съемок известных кинофильмов.
Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-Йорке


Читайте также: Прогулки по Киеву: где стоит побывать всем туристам. Фото

5. Кинотур по Нью-Йорку
В Нью-Йорке ежегодно снимается более 200 фильмов. Хотите увидеть места, где развивались события ваших любимых кинокартин — отправляйтесь на экскурсию!

Кинотур проведет вас по местам съемок таких известных фильмов как «Таксист», «Уолл стрит», «День независимости», «Король Нью-Йорка», «Босиком по парку», «Встреча двух сердец» и многие другие. Вы увидите здание, где располагается квартира «Друзей», остановитесь у особняка, использовавшегося в фильме «Я-легенда», посетите ресторан Original Soup Man, появлявшийся в сериале «Сайнфелд», осмотрите квартиру Питера Паркера из «Человека-паука», зайдете в офис журнала Mode из «Дурнушки Бетти», побываете там, где Мег Райан ела свой бутерброд с говядиной в «Когда Гарри встретил Салли», прогуляйтесь мимо отеля, где снимались парижские сцены в «Дьявол носит Прада».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Нью-Йорк, отдых

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:59 » Автор: Ирина Шевченко
     167
     0

Похожие новости по теме

Прогулки по Киеву: где стоит побывать всем туристам. Фото Прогулки по Киеву: где стоит побывать всем туристам. Фото

Невероятно красивый город.

Сказочный Будапешт за один день: самые красивые места Сказочный Будапешт за один день: самые красивые места

Главные достопримечательности столицы Венгрии.

Названы пять самых красивых мест в Батуми Названы пять самых красивых мест в Батуми

В солнечную Грузию невозможно не влюбиться.

Путешествие с любимым человеком - самые романтические места в мире Путешествие с любимым человеком - самые романтические места в мире

Пришло время отпусков и если вы еще не знаете, где будете отдыхать, эксперты подготовили список романтичных мест, подходящих для отдыха с любимым человеком.

Где осенью хорошо отдохнуть: горячие направления сентября Где осенью хорошо отдохнуть: горячие направления сентября

Многие любят отдыхать в бархатный сезон. Чудесных мест – множество. Но в первую очередь очень здорово встретить осень в таких десяти местах: Американский Нью-Йорк К сентябрю европейские города потихоньку начинают пустеть, но в Нью-Йорке, наоборот, открывается горячий сезон: космических денег стоят авиабилеты, в гостиницах

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх