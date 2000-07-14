Раздел: Отдых
Романтический уикенд: как незабываемо провести время в Нью-Йорке
Пять самых романтичных развлечений знаменитого мегаполиса.
Для кого-то Нью-Йорк — мегаполис и финансовая столица, а для кого-то — один из самых романтичных городов планеты. Здесь Керри полюбила мистера Бига, Гэтсби устраивал безумные вечеринки, Холли Голайтли завтракала у витрины Тиффани, а «Друзья» безостановочно пили кофе. Сюда можно приехать с любимым, чтобы тоже пережить несколько романтичных моментов, и для этого стоит, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 7ya.
1. Подняться на смотровую площадку Эмпайр-стейт-билдинг
Истинное воплощение настоящей романтики Нью-Йорка и отличное место для признания в любви — знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Обязательно посетите его смотровые площадки на 86 и 102 этажах. Они открывают взгляду блистательную панораму города, а в ясный день можно увидеть Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, Пенсильванию и Делавэр. Находясь на высоте 1050 футов над шумными улицами Нью-Йорка, можно рассмотреть город через стекло павильона, а самые храбрые увидят его с площадки под открытым небом, окружающей здание.
2. Полетать на вертолете над Нью-Йорком
Еще одним из самых романтичных развлечений в Нью-Йорке по праву считается полет на вертолете над городом. Полет длится в среднем 10-15 минут, за это время вы увидите самые знаменитые достопримечательности: реку Гудзон, статую Свободы, остров Эллис и Финансовый квартал, знаменитые небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг, здание компании Крайслер, здание международной сети розничной торговли Woolworth. Взгляните на мост Джорджа Вашингтона и Центральный парк с вертолета.
Если вы планируете такой полет, учтите, что бронировать его нужно не позднее, чем за 48 часов до вылета.
3. Совершить вечерний круиз
После захода солнца район Манхэттен полностью меняет свой облик. Повсюду сияют огни, остров становится похож на новогоднюю гирлянду. После прогулки можно полюбоваться Манхэттеном с воды и совершить круиз на белоснежном лайнере, неспешно потягивая ваши любимые коктейли. Более романтичный вариант круиза — во время заката, когда небоскребы освещаются красочными солнечными лучами.
Круизное судно отбывает вниз по реке Гудзон, движется вокруг Бэттери, вверх по Восточной реке и обратно к 42 улице. Во время поездки вы увидите знаменитую панораму небоскребов, статую Свободы и многочисленные достопримечательности. Вас ждут красивые панорамы Нью-Йорка, вкусная еда и танцы под руководством диджея.
4. Прокатиться в карете по Центральному парку
Что может быть романтичнее, чем прогулка в карете по одному из самых красивых парков мира? Разделите это удовольствие с любимым человеком или лучшими друзьями и отправляйтесь в путь. Легко представить, будто вы перенеслись на несколько веков назад, так как вместо привычного шума мотора вас будет сопровождать стук копыт и позвякивание упряжи.
Извозчик выступит в роли гида и расскажет об интересных местах в Центральном Парке. Вы увидите пруд, множество известных статуй, каток Уоллмэн-ринк, карусель, Овечий луг, Зоопарк, здание Сан-Ремо и места съемок известных кинофильмов.
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5. Кинотур по Нью-Йорку
В Нью-Йорке ежегодно снимается более 200 фильмов. Хотите увидеть места, где развивались события ваших любимых кинокартин — отправляйтесь на экскурсию!
Кинотур проведет вас по местам съемок таких известных фильмов как «Таксист», «Уолл стрит», «День независимости», «Король Нью-Йорка», «Босиком по парку», «Встреча двух сердец» и многие другие. Вы увидите здание, где располагается квартира «Друзей», остановитесь у особняка, использовавшегося в фильме «Я-легенда», посетите ресторан Original Soup Man, появлявшийся в сериале «Сайнфелд», осмотрите квартиру Питера Паркера из «Человека-паука», зайдете в офис журнала Mode из «Дурнушки Бетти», побываете там, где Мег Райан ела свой бутерброд с говядиной в «Когда Гарри встретил Салли», прогуляйтесь мимо отеля, где снимались парижские сцены в «Дьявол носит Прада».
Для кого-то Нью-Йорк — мегаполис и финансовая столица, а для кого-то — один из самых романтичных городов планеты. Здесь Керри полюбила мистера Бига, Гэтсби устраивал безумные вечеринки, Холли Голайтли завтракала у витрины Тиффани, а «Друзья» безостановочно пили кофе. Сюда можно приехать с любимым, чтобы тоже пережить несколько романтичных моментов, и для этого стоит, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 7ya.
1. Подняться на смотровую площадку Эмпайр-стейт-билдинг
Истинное воплощение настоящей романтики Нью-Йорка и отличное место для признания в любви — знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Обязательно посетите его смотровые площадки на 86 и 102 этажах. Они открывают взгляду блистательную панораму города, а в ясный день можно увидеть Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, Пенсильванию и Делавэр. Находясь на высоте 1050 футов над шумными улицами Нью-Йорка, можно рассмотреть город через стекло павильона, а самые храбрые увидят его с площадки под открытым небом, окружающей здание.
2. Полетать на вертолете над Нью-Йорком
Еще одним из самых романтичных развлечений в Нью-Йорке по праву считается полет на вертолете над городом. Полет длится в среднем 10-15 минут, за это время вы увидите самые знаменитые достопримечательности: реку Гудзон, статую Свободы, остров Эллис и Финансовый квартал, знаменитые небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг, здание компании Крайслер, здание международной сети розничной торговли Woolworth. Взгляните на мост Джорджа Вашингтона и Центральный парк с вертолета.
Если вы планируете такой полет, учтите, что бронировать его нужно не позднее, чем за 48 часов до вылета.
3. Совершить вечерний круиз
После захода солнца район Манхэттен полностью меняет свой облик. Повсюду сияют огни, остров становится похож на новогоднюю гирлянду. После прогулки можно полюбоваться Манхэттеном с воды и совершить круиз на белоснежном лайнере, неспешно потягивая ваши любимые коктейли. Более романтичный вариант круиза — во время заката, когда небоскребы освещаются красочными солнечными лучами.
Круизное судно отбывает вниз по реке Гудзон, движется вокруг Бэттери, вверх по Восточной реке и обратно к 42 улице. Во время поездки вы увидите знаменитую панораму небоскребов, статую Свободы и многочисленные достопримечательности. Вас ждут красивые панорамы Нью-Йорка, вкусная еда и танцы под руководством диджея.
4. Прокатиться в карете по Центральному парку
Что может быть романтичнее, чем прогулка в карете по одному из самых красивых парков мира? Разделите это удовольствие с любимым человеком или лучшими друзьями и отправляйтесь в путь. Легко представить, будто вы перенеслись на несколько веков назад, так как вместо привычного шума мотора вас будет сопровождать стук копыт и позвякивание упряжи.
Извозчик выступит в роли гида и расскажет об интересных местах в Центральном Парке. Вы увидите пруд, множество известных статуй, каток Уоллмэн-ринк, карусель, Овечий луг, Зоопарк, здание Сан-Ремо и места съемок известных кинофильмов.
Читайте также: Прогулки по Киеву: где стоит побывать всем туристам. Фото
5. Кинотур по Нью-Йорку
В Нью-Йорке ежегодно снимается более 200 фильмов. Хотите увидеть места, где развивались события ваших любимых кинокартин — отправляйтесь на экскурсию!
Кинотур проведет вас по местам съемок таких известных фильмов как «Таксист», «Уолл стрит», «День независимости», «Король Нью-Йорка», «Босиком по парку», «Встреча двух сердец» и многие другие. Вы увидите здание, где располагается квартира «Друзей», остановитесь у особняка, использовавшегося в фильме «Я-легенда», посетите ресторан Original Soup Man, появлявшийся в сериале «Сайнфелд», осмотрите квартиру Питера Паркера из «Человека-паука», зайдете в офис журнала Mode из «Дурнушки Бетти», побываете там, где Мег Райан ела свой бутерброд с говядиной в «Когда Гарри встретил Салли», прогуляйтесь мимо отеля, где снимались парижские сцены в «Дьявол носит Прада».
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