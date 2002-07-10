Раздел: Отдых
Туристы заполнили отели Турции до конца лета
Турция в этом году очень хорошо продается.
Уже с середины июля и по крайней мере до конца августа турецкие отели заполнены практически под завязку. Это плохо для тех, кто по каким-то причинам откладывал покупку путевки. Отельеры полагают, что поставили слишком низкие цены. И это дважды плохо, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Почти 11,4 млн. зарубежных туристов побывали в Турции только с января по май, сообщает Министерство туризма. Это свежие официальные данные. По странам первая пятерка на указанный период времени выглядела так: РФ (1,4 млн., или 12,11%), Германия (1,1 млн., 9,67%), Иран (980 тыс., 8,55%), Грузия (854 тыс., 7, 45%) и Болгария (777 тыс., 6,78%).
Особенно большой спрос на отели наблюдается в Анталии (побережье Средиземного моря) и в Стамбуле, а также на побережье Эгейского моря (но туда едут отдыхать и сами турки) и даже на Черноморском побережье. Ожидается, что в этом году в Анталию приедет 14 млн. туристов.
Крупнейшие европейские туроператоры Thomas Cook и TUI подтверждают, что Турция в этом году очень хорошо продается. По данным TUI, Турция вышла на третье место предпочтений их туристов после Испании и Греции.
Таким образом, Турция восстановила спрос после спада, вызванного опасениями туристов по поводу безопасности. Напомним, что он был вызван серией террористических актов и неудавшейся попыткой государственного переворота в 2016 году.
Если в 2014 году два года назад страну посетили 36,8 млн туристов, то два года назад этот показатель упал до 25,3 млн. Доходы от туризма в 2015 году составили 31,4 млрд. долларов, а в 2016-м — только 22,1 млрд.
Читайте также: В Турции застряли украинские туристы.
Ситуация улучшилась в 2017 году — 26,3 миллиарда долларов (+19%). И продолжает улучшаться. Однако представители туристического рынка Турции говорят, что в этом году отрасль заработает меньше несмотря на заполненные отели, поскольку изначально были установлены низкие цены на проживание.
Уже с середины июля и по крайней мере до конца августа турецкие отели заполнены практически под завязку. Это плохо для тех, кто по каким-то причинам откладывал покупку путевки. Отельеры полагают, что поставили слишком низкие цены. И это дважды плохо, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Почти 11,4 млн. зарубежных туристов побывали в Турции только с января по май, сообщает Министерство туризма. Это свежие официальные данные. По странам первая пятерка на указанный период времени выглядела так: РФ (1,4 млн., или 12,11%), Германия (1,1 млн., 9,67%), Иран (980 тыс., 8,55%), Грузия (854 тыс., 7, 45%) и Болгария (777 тыс., 6,78%).
Особенно большой спрос на отели наблюдается в Анталии (побережье Средиземного моря) и в Стамбуле, а также на побережье Эгейского моря (но туда едут отдыхать и сами турки) и даже на Черноморском побережье. Ожидается, что в этом году в Анталию приедет 14 млн. туристов.
Крупнейшие европейские туроператоры Thomas Cook и TUI подтверждают, что Турция в этом году очень хорошо продается. По данным TUI, Турция вышла на третье место предпочтений их туристов после Испании и Греции.
Таким образом, Турция восстановила спрос после спада, вызванного опасениями туристов по поводу безопасности. Напомним, что он был вызван серией террористических актов и неудавшейся попыткой государственного переворота в 2016 году.
Если в 2014 году два года назад страну посетили 36,8 млн туристов, то два года назад этот показатель упал до 25,3 млн. Доходы от туризма в 2015 году составили 31,4 млрд. долларов, а в 2016-м — только 22,1 млрд.
Читайте также: В Турции застряли украинские туристы.
Ситуация улучшилась в 2017 году — 26,3 миллиарда долларов (+19%). И продолжает улучшаться. Однако представители туристического рынка Турции говорят, что в этом году отрасль заработает меньше несмотря на заполненные отели, поскольку изначально были установлены низкие цены на проживание.
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