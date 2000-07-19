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Одно из «чудес света» могут снести

Одно из «чудес света» могут снестиПод угрозой оказался Тадж-Махал.

Верховный суд Индии дал волю эмоциям, поскольку власти страны не выполнили никакие принятые им постановления по защите Тадж-Махала, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.

Остановить заводы — или снести памятник, ни больше ни меньше предлагают члены Верховного суда Игдии. Они заявили, что Тадж-Махал в его нынешнем виде оставляет у иностранных туристов очень спорные, если не негативные впечатления.

Стены мавзолея облицованы полупрозрачным джодхпурским мрамором с инкрустацией из бирюзы, агата, малахита, сердолика и других драгоценных и полудрагоценных камней. Днем мрамор выглядит белым, на рассвете — розовым, а в свете луны — серебристым. Но этот эффект теряется из-за загрязненного воздуха, уровень которого в 2-3 раза превышает мировые стандарты.

Мрамор пожелтел, а в некоторых местах стал коричневым. Если вспомнить, что недавний ураган повалил минареты на входных воротах Тадж-Махала. то памятник буквально посылает сигналы SOS.

Предприятия сбрасывают в протекающую рядом с мавзолеем реку Ямна промышленные стоки. Кроме того, река обмелела и над застойной водой расплодились рои насекомых, которые окрашивают стены Тадж-Махала в зеленый цвет своими экскрементами. Но основная причина изменения цвета мрамора — дымящие заводские трубы. Рядом находится нефтеперерабатывающее предприятие.

Весной Верховный суд призвал правительство обратиться за помощью к иностранным организациям, чтобы остановить «тревожное изменение цвета» стен. Тогда реакции не последовало.

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Сравнивая Тадж-Махал с Эйфелевой башней, судьи говорят, что индийский мавзолей не в пример красивее металлической конструкции, напоминающей телебашню. Но посмотреть на главную достопримечательность Парижа в 2017 году приехали 80 миллионов туристов, а в Агру, где находится мавзолей, — только 10 миллионов. Индия теряет валюту, но власти не предпринимают действенных мер для спасения одного из чудес света.

Одно из «чудес света» могут снести
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 Теги: Тадж-Махал, снос

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Сегодня, 17:12 » Автор: Анна Мартынова
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