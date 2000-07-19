Раздел: Отдых
Одно из «чудес света» могут снести
Под угрозой оказался Тадж-Махал.
Верховный суд Индии дал волю эмоциям, поскольку власти страны не выполнили никакие принятые им постановления по защите Тадж-Махала, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Остановить заводы — или снести памятник, ни больше ни меньше предлагают члены Верховного суда Игдии. Они заявили, что Тадж-Махал в его нынешнем виде оставляет у иностранных туристов очень спорные, если не негативные впечатления.
Стены мавзолея облицованы полупрозрачным джодхпурским мрамором с инкрустацией из бирюзы, агата, малахита, сердолика и других драгоценных и полудрагоценных камней. Днем мрамор выглядит белым, на рассвете — розовым, а в свете луны — серебристым. Но этот эффект теряется из-за загрязненного воздуха, уровень которого в 2-3 раза превышает мировые стандарты.
Мрамор пожелтел, а в некоторых местах стал коричневым. Если вспомнить, что недавний ураган повалил минареты на входных воротах Тадж-Махала. то памятник буквально посылает сигналы SOS.
Предприятия сбрасывают в протекающую рядом с мавзолеем реку Ямна промышленные стоки. Кроме того, река обмелела и над застойной водой расплодились рои насекомых, которые окрашивают стены Тадж-Махала в зеленый цвет своими экскрементами. Но основная причина изменения цвета мрамора — дымящие заводские трубы. Рядом находится нефтеперерабатывающее предприятие.
Весной Верховный суд призвал правительство обратиться за помощью к иностранным организациям, чтобы остановить «тревожное изменение цвета» стен. Тогда реакции не последовало.
Читайте также: Отпуск в круизе: о чем нужно помнить, отправляясь в морское путешествие
Сравнивая Тадж-Махал с Эйфелевой башней, судьи говорят, что индийский мавзолей не в пример красивее металлической конструкции, напоминающей телебашню. Но посмотреть на главную достопримечательность Парижа в 2017 году приехали 80 миллионов туристов, а в Агру, где находится мавзолей, — только 10 миллионов. Индия теряет валюту, но власти не предпринимают действенных мер для спасения одного из чудес света.
Верховный суд Индии дал волю эмоциям, поскольку власти страны не выполнили никакие принятые им постановления по защите Тадж-Махала, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Остановить заводы — или снести памятник, ни больше ни меньше предлагают члены Верховного суда Игдии. Они заявили, что Тадж-Махал в его нынешнем виде оставляет у иностранных туристов очень спорные, если не негативные впечатления.
Стены мавзолея облицованы полупрозрачным джодхпурским мрамором с инкрустацией из бирюзы, агата, малахита, сердолика и других драгоценных и полудрагоценных камней. Днем мрамор выглядит белым, на рассвете — розовым, а в свете луны — серебристым. Но этот эффект теряется из-за загрязненного воздуха, уровень которого в 2-3 раза превышает мировые стандарты.
Мрамор пожелтел, а в некоторых местах стал коричневым. Если вспомнить, что недавний ураган повалил минареты на входных воротах Тадж-Махала. то памятник буквально посылает сигналы SOS.
Предприятия сбрасывают в протекающую рядом с мавзолеем реку Ямна промышленные стоки. Кроме того, река обмелела и над застойной водой расплодились рои насекомых, которые окрашивают стены Тадж-Махала в зеленый цвет своими экскрементами. Но основная причина изменения цвета мрамора — дымящие заводские трубы. Рядом находится нефтеперерабатывающее предприятие.
Весной Верховный суд призвал правительство обратиться за помощью к иностранным организациям, чтобы остановить «тревожное изменение цвета» стен. Тогда реакции не последовало.
Читайте также: Отпуск в круизе: о чем нужно помнить, отправляясь в морское путешествие
Сравнивая Тадж-Махал с Эйфелевой башней, судьи говорят, что индийский мавзолей не в пример красивее металлической конструкции, напоминающей телебашню. Но посмотреть на главную достопримечательность Парижа в 2017 году приехали 80 миллионов туристов, а в Агру, где находится мавзолей, — только 10 миллионов. Индия теряет валюту, но власти не предпринимают действенных мер для спасения одного из чудес света.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
68
0
Также советуем посмотреть
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
Оставьте свой комментарий