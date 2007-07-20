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Раздел: Отдых  
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Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мираБританская консалтинговая компания Skytrax опубликовала мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards 2018 года.

Именно его называют авиационным Оскаром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По результатам опроса свыше 20 млн пассажиров из более чем 100 стран мира звание лучшей получила национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines.

На второй строчке ежегодного рейтинга расположилась Qatar Airways, которая возглавляла список в прошлом году. Тройку лидеров замкнула японская авиакомпания ANA All Nippon Airways. В свою очередь, лучшей авиакомпанией в Европе стала Lufthansa.

В ходе опроса оценивалось 335 авиакомпаний в период с августа 2017 по май 2018 года. Пассажиры оценивали авиакомпании по нескольким критериям, опираясь на личный опыт в аэропорту и на борту самолета. Так, оценивались удобство кресел, питание во время полета, чистота на борту, а также обслуживание.

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Топ-10 лучших авиакомпаний мира выглядит следующим образом:
Singapore Airlines (Сингапур)
Qatar Airways (Катар)
ANA All Nippon Airways (Япония)
Emirates (ОАЭ)
EVA Air (Тайвань)
Cathay Pacific (Гонконг)
Deutsche Lufthansa (Германия)
Hainan Airlines (Китай)
Garuda Indonesia (Индонезия)
Thai Airways (Таиланд)
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 Теги: авиакомпании, рейтинг, отдых, отпуск

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Сегодня, 09:19 » Автор: Алена Шимко
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